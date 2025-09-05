El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa El Patrullero de altura ´Serviola´ recalará en Pasajes durante su operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión en el mar Cantábrico

Patrullero de Altura 'Serviola' durante sus trabajo de vigilancia en el mar Cantábrico.

Javier Medrano San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

Las aguas de Pasaia acogerán próximamente la llegada del Patrullero de Altura 'Serviola', un buque de 68 metros de eslora perteneciente a la Armada que se encuentra llevando a cabo patrullas de vigilancia en el mar Cantábrico y que recalará en los próximos días en la localidad guipuzcoana.

Esta activación se lleva a cabo en el marco de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), consistentes en actividades de verificación y control del tráfico marítimo para asegurar la libertad de navegación y contribuir a la protección de las infraestructuras en nuestras aguas de interés permanente.

Durante esta misión el 'Serviola' está integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

El Patrullero de Altura 'Serviola'

El 'Serviola' es uno de los patrulleros de altura dependientes del Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol. Entre sus principales cometidos están los de llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar.

Mando Operativo Marítimo (MOM)

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.