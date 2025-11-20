¿Qué te parecería que la Semana Santa se celebrara siempre en la misma fecha? La Iglesia católica ve con buenos ojos un acercamiento a las iglesias ortodoxas para unificar la celebración de la Pascua

La próxima Semana Santa de 2026 se celebrará entre el domingo, 29 de marzo y el domingo, 5 de abril, con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Y por ahora no se sabe si los próximos años se seguirá cambiando de fechas como viene sucediendo o se mantendrá siempre la misma.

La idea de unificar la celebración de la Pascua con las iglesias ortodoxas está ahora sobre la mesa y la iglesia católica lo ve con buenos ojos. Por ahora, van a consensuar un texto en el que se reitera la disposición de la Iglesia católica a modificar la fecha de la Semana Santa, siempre y cuando las distintas iglesias ortodoxas se pongan de acuerdo en una fecha común.

En 2015 ya se planteó fijar la Pascua siempre el segundo domingo de abril, lo que situaría el Domingo de Ramos en el primero de ese mes, lo que comprimiría el calendario y eliminaría los amplios márgenes actuales.

¿Qué te parece mejor opción? Mantener como hasta ahora, que lo mismo es en abril que en marzo Que se celebre siempre en la misma fecha