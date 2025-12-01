Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Errekalde, cofundador de la asociación Harri Beltza, en Oiartzun. Arizmendi
Joseba Errekalde | Harri Beltza

«En los años 80 hubo otra pandemia y ese virus sigue entre nosotros»

Joseba Errekalde, cofundador de Harri Beltza, subraya que «mientras no seamos conscientes de que todos nos podemos infectar si no utilizamos barreras, no lo estamos combatiendo»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Con apenas 24 años, Joseba Errekalde recibió un diagnóstico que entonces sonaba a sentencia: había contraído el VIH. «Mi proyecto de vida se había acabado», ... expresa viajando a aquellos años, los «más duros» de una epidemia sin nombre que se llevó miles de vidas por delante. «La única información sobre el VIH en aquella época (años 80) era que te podías morir. Yo estaba en Estados Unidos, donde empezó toda la historia». Más de cuatro décadas después, su vida es un mosaico de aprendizajes, obstáculos y pequeñas conquistas para este oiartzuarra, que cofundó la asociación contra el sida Harri Beltza con la que se ha sentido «muy arropado y me ha dado una motivación en mi vida para tirar para adelante, para ayudar a los demás y empoderarme».

