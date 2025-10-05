Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabier Ibarzabal explica al lehendakari y al consejero de Salud la ampliación del Hospital Donostia desde la azotea de Onkologikoa. LOBO ALTUNA

Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

La necesidad de encontrar alternativas al actual parking en superficie de la ciudad sanitaria mantiene sin fecha el inicio de las obras de ampliación del centro donostiarra

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas que culminará la ampliación del Hospital Donostia junto con el futuro centro de ... protonterapia sigue sin fecha prevista y todo apunta a que no se activará tampoco en 2026. El Departamento vasco de Salud quiere ir con pies de plomo tras constatar el problema que se generaría si desapareciera todo el aparcamiento en superficie que hay entre el Hospital Donostia y Onkologikoa, por lo que no comenzará las obras de consultas externas, por lo menos, hasta «reordenar todo el frontal del Hospital Donostia y encontrar alternativas al parking actual», según avanza a este periódico Xabier Ibarzabal, director económico financiero de Osakidetza. Un proceso que llevará su tiempo, por lo que no es descartable que la construcción de las consultas externas se retrase hasta que, en verano de 2027, finalicen las obras del edificio de protonterapia, que se acometen actualmente en la parcela del aparcamiento más próxima a Onkologikoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas