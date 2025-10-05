Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

El inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas que culminará la ampliación del Hospital Donostia junto con el futuro centro de ... protonterapia sigue sin fecha prevista y todo apunta a que no se activará tampoco en 2026. El Departamento vasco de Salud quiere ir con pies de plomo tras constatar el problema que se generaría si desapareciera todo el aparcamiento en superficie que hay entre el Hospital Donostia y Onkologikoa, por lo que no comenzará las obras de consultas externas, por lo menos, hasta «reordenar todo el frontal del Hospital Donostia y encontrar alternativas al parking actual», según avanza a este periódico Xabier Ibarzabal, director económico financiero de Osakidetza. Un proceso que llevará su tiempo, por lo que no es descartable que la construcción de las consultas externas se retrase hasta que, en verano de 2027, finalicen las obras del edificio de protonterapia, que se acometen actualmente en la parcela del aparcamiento más próxima a Onkologikoa.

El cronograma inicial que manejaba Salud para la ampliación del Hospital Donostia preveía que el nuevo edificio de consultas externas empezara a levantarse el pasado abril, apenas unos meses después del inicio de las obras del edificio de protonterapia. Cuando esa previsión fue imposible de cumplir, se habló de comenzar «en primavera», pero tampoco fue así. Este periódico ya adelantó en junio que las obras se retrasaban 'sine die', y actualmente siguen en esa indefinición.

El problema de fondo para este retraso es encontrar una alternativa viable al actual aparcamiento en superficie del Hospital Donostia, que desaparecerá por completo si las obras del edificio de consultas externas coinciden en el tiempo con las del centro de protonterapia, que se está construyendo desde el pasado octubre en un terreno anexo que antes también formaba parte del parking de pago para usuarios del hospital. El pasado marzo, Osakidetza inauguró un aparcamiento provisional de 234 plazas que se levantó en otro terreno colindante al aparcamiento en superficie, pero esta infraestructura es insuficiente para absorber el volumen de vehículos de usuarios y trabajadores que acuden a diario a este centro sanitario y a Onkologikoa.

Aparcamiento subterráneo

Ibarzabal admite que Osakidetza está en pleno «proceso de reflexión sobre cómo meterle mano al aparcamiento para evitar problemas cuando iniciemos las obras de consultas externas». Osakidetza lleva meses en relación directa con el Ayuntamiento de San Sebastián para «reconfigurar toda la parte del frente del Hospital Donostia», que podría afectar no solo a las plazas de aparcamiento con las que cuenta el recinto hospitalario en esa zona, sino también a los aparcamientos libres que hay junto al vial del paseo Doctor Begiristain.

El edificio de consultas externas, que también albergará un hospital de día, es una construcción bastante más grande que la que acogerá la máquina de protonterapia. Si este último edificio contará con 9.400 metros cuadrados, el de consultas externas tendrá 48.000 m2. Se dividirá en nueve plantas, cuatro bajo rasante (tres de ellas para un aparcamiento subterráneo que en el futuro podría ser la solución al problema) y cinco sobre rasante. Las obras de este edificio se prolongarán tres años desde su inicio.

Osakidetza buscó una solución de urgencia el pasado octubre con la habilitación de un aparcamiento en Illunbe para sus trabajadores, pero apenas ha tenido éxito.