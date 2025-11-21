Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Osakidetza atendió el pasado año a 599 guipuzcoanas víctimas de violencia de género, un 16,7% más que en 2023

En Euskadi el pasado año fueron 2.121 los casos, lo que supone casi seis al día

A. I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

Osakidetza atiende cada vez más mujeres víctimas de violencia de género. El pasado año fueron 2.121 casos, lo que supone casi seis al día ... y un 3,2% más que en 2023. Del total, 374 fueron víctimas de agresión sexual, y cuatro de cada diez eran menores de edad, lo que supone un incremento «notable» respecto a las 268 agresiones sexuales registradas en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  9. 9

    El temporal arrecia y obliga a cortar la A-15 en Andoain, sentido Pamplona, por la nieve
  10. 10

    Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza atendió el pasado año a 599 guipuzcoanas víctimas de violencia de género, un 16,7% más que en 2023

Osakidetza atendió el pasado año a 599 guipuzcoanas víctimas de violencia de género, un 16,7% más que en 2023