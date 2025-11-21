Osakidetza atendió el pasado año a 599 guipuzcoanas víctimas de violencia de género, un 16,7% más que en 2023

Osakidetza atiende cada vez más mujeres víctimas de violencia de género. El pasado año fueron 2.121 casos, lo que supone casi seis al día ... y un 3,2% más que en 2023. Del total, 374 fueron víctimas de agresión sexual, y cuatro de cada diez eran menores de edad, lo que supone un incremento «notable» respecto a las 268 agresiones sexuales registradas en 2023.

Por territorios, Osakidetza atendió a 1.202 mujeres en Bizkaia (un 1,7% menos que en 2023), 599 en Gipuzkoa (+16,7%) y 320 en Araba (+0,3%). Por niveles asistenciales, 1.041 casos se detectaron en Urgencias, 1.003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha aprovechado estos datos para mostrar este viernes la adhesión de su departamento a la campaña interinstitucional impulsada por Emakunde, bajo el lema 'No es sólo tu problema', que incide en que la violencia contra las mujeres es un problema social y colectivo, e insta a la ciudadanía a generar red y apoyo comunitario para evitar su normalización.

Martínez ha agradecido además la labor de los equipos de Osakidetza, destacando la importancia de la detección temprana, dado que el sistema sanitario es «puerta de entrada» para un alto número de casos. Ha subrayado la relevancia de la estrategia sanitaria en materia de información y formación. En la última década, 21.549 profesionales han recibido capacitación específica en violencia de género a través de más de 400 acciones formativas.

Osakidetza dispone asimismo de diferentes protocolos y guías de actuación para la prevención, detección precoz e intervención en casos de violencia de género y agresiones sexuales, así como para la atención a hijas e hijos víctimas y a mujeres mayores de 14 años.

«Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria, institucional y comunitaria frente a la violencia machista», ha indicado el consejero.