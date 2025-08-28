La operación retorno vuelve a provocar siete kilómetros de retenciones en la AP-8 La gran afluencia de tráfico que cruza la muga este jueves por la tarde ha provocado embotellamientos

Iñigo Goñi Davó Jueves, 28 de agosto 2025, 18:16

Una tarde más, la AP-8 en Irun sentido Baiona vuelve a registrar retenciones. Comienzan a ser costumbre las colas provocadas por el tráfico saturado que busca cruzar la muga a la vuelta de vacaciones, dejando retenciones de más de siete kilómetros esta tarde.

El embotellamiento ha empezado hacia las 16.30 de la tarde de este jueves, pero en apenas una hora ha crecido hasta llegar a los siete kilómetros. Se espera, como ha ocurrido los días anteriores, que las colas se mantengan hasta las 20.00, cuando empiezan a descender.

El tráfico esta mañana no ha sido fácil tampoco en la misma carretera. Un accidente por una salida de calzada en Zarautz sentido Donostia ha provocado desde las diez de la mañana retenciones que han alcanzado los nueve kilómetros. La ambulancia se ha trasladado al lugar y una persona ha sido trasladada al Hospital Donostia.