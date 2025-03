«Menos oferta de alquiler y más opciones de compra para los jóvenes»

El efecto que ha tenido la declaración de Errenteria como zona tensionada ha sido que ha caído más si cabe la oferta de alquiler, que ... ya apenas existe y se limita a inquilinos con solvencia demostrada, y ha desaparecido la gente que compraba un piso para arrendarlo. Ello tiene como contrapunto positivo que todo lo que se vende es para personas que realmente quieren la vivienda para habitarla, lo que abre una oportunidad de compra para los propios errenteriarras, sobre todo a jóvenes del pueblo que aspiran a seguir viviendo aquí. Todo lo que estamos vendiendo últimamente es a menores de 40 años».

Isabel Albisu, de la inmobiliara Aterpe, resume así lo que ha sucedido en la primera localidad vasca en ser declarada oficialmente zona tensionada. Lo es desde el 30 de enero y por ahora es la única de Euskadi y del conjunto de España fuera de Cataluña.

Los datos 1.000 euros es la renta media de los nuevos alquileres en Errenteria, según las inmobiliarias 21 municipios de Gipuzkoa pueden ser declarados tensionados 1 piso había en oferta el jueves para alquiler estable en Idealista y 5 para temporal en Airbnb

Más que a la declaración oficial, Albisu se remonta a meses antes, a cuando se conoció que el Ayuntamiento solicitaría el reconocimiento como zona tensionada. «Las ofertas de alquiler empiezan a retirarse ya en 2023, cuando se aprueba la Ley estatal de Vivienda que prevé esta figura y sus condicionantes. Y cuando se proclama que Errenteria lo va a solicitar, el proceso se acelera».

Explica que el principal «miedo» de los propietarios no son los límites de precios que prevé la normativa, sino «la cuestión de la vulnerabilidad del inquilino y la prórroga obligatoria del contrato hasta tres años en esos casos». Esto es, que a un inquilino vulnerable en una zona tensionada se le permite ocupar la vivienda hasta tres años después de vencido el contrato aunque no haga frente a las mensualidades pactadas.

Testimonio «El alquiler se ha hundido por el miedo de los propietarios a las prórrogas obligatorias a inquilinos que no pagan» Isabel Albisu Inmobiliaria Aterpe

Ello «ha producido una fuga de los alquileres estables de larga duración a otras modalidades más seguras como la estancia temporal, donde la Ley de Vivienda no aplica, o la venta», remarca.

En una búsqueda realizada el jueves al mediodía en Idealista, el principal portal inmobiliario de España, había en Errenteria solo un piso en oferta por 1.195 euros (publicado la víspera, de 95 metros cuadrados y 3 habitaciones en el centro). En la plataforma de alquiler temporal Airbnb había al mismo tiempo 5 disponibles para este fin de semana.

Testimonio «Solo puede acceder a un piso quien es solvente; se está dejando fuera a los más vulnerables, que no pasan los filtros» Melania Francia Inmobiliaria Melania

En paralelo, Albisu apunta que «ha desaparecido la figura del inversor que compra un piso para alquilarlo». Una práctica que en los últimos años había crecido porque la relación precio de compra/renta era mucho más atractiva que en Donostia, por ejemplo.

En este escenario, con un mercado de alquiler «ahogado», sin apetito inversor por comprar para alquilar, y en un momento en que los tipos de interés han bajado y las entidades financieras tienen abierta la mano para conceder préstamos en condiciones ventajosas, «se está produciendo un efecto con el que no contábamos», apunta esta agente inmobiliaria. «Se ha abierto una oportunidad de compra para los propios vecinos de Errenteria, especialmente los jóvenes que aspiran a poder seguir viviendo en el municipio». «Todo lo que se vende ahora en Errenteria es para personas que quieren el piso para habitarlo, y en nuestro caso todo lo que vendemos es a menores de 40», recalca.

Las apreciaciones de Albisu son corroboradas por Melania Francia, de Inmobiliaria Melania, quien añade que en la localidad «se ha instalado el miedo a alquilar», lo que ha provocado un «subidón de precios en lo poco que sale». «En un par de años hemos pasado de unos 800 euros de media a en torno a 1.000», con lo que «alquilar ya solo es posible para inquilinos solventes», remarca. «La gente con dificultades económicas no encuentra piso porque no puede hacer frente a estas rentas y porque los propietarios miran muchísimo a quién alquilan. Se está expulsando del alquiler a los más vulnerables, que no pasan los filtros».

Aún es pronto para valorar de forma certera el impacto real de la consideración de Errenteria como zona tensionada. No han pasado ni dos meses y además la declaración ha nacido coja porque aún no se ha elaborado el índice de precios de referencia en Gipuzkoa, que marcará las rentas máximas que podrán fijarse para los pisos que salgan por primera vez al mercado en los últimos cinco años y las que podrán aplicar los grandes propietarios en sus inmuebles, aunque ya estén alquilados.

Tras Errenteria, previsiblemente en abril serán declaradas Zumaia y Lasarte-Oria, y para julio están previstas Donostia e Irun. En Gipuzkoa hay 20 municipios que podrían ser declarados tensionados en su totalidad si lo piden sus ayuntamientos. Además de los citados, son Andoain, Arrasate, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Hernani, Lazkao, Lezo, Ordizia, Pasaia, Soraluze, Tolosa, Urnieta, Usurbil y Zestoa. Zarautz podría serlo parcialmente.