Ocho nuevas 'makilas' en Artzain Eskola Los nuevos diplomados y los homenajeados posaron con las 'makilas' de honor y las autoridades. / MARIAN El acto de clausura de la vigésimo segunda promoción homenajeó a los pastores del caserío 'Maña' de Oñati y al programa 'Sustraia' MARIAN GONZALEZ Sábado, 2 marzo 2019, 21:02

Hace tres años Lamin Bach sobrevivía a duras penas en una pequeña aldea de Gambia, así que con apenas 17 años no tuvo más remedio que tomar el rumbo de muchos inmigrantes. Al ser menor de edad y viajar solo, recaló en el Centro de Acogida de Bilbao, donde ha conocido a gente «maravillosa» que le ha ayudado mucho. «Quería dedicarme a algo relacionado con la agricultura, porque provengo de un entorno rural e investigando surgió la Escuela de Pastores de Arantzazu. La experiencia ha sido maravillosa. He aprendido mucho y todos se han portado estupendamente. Este es mi mundo, y mi sueño es echar raíces en Gomiztegi. De momento, me han dado la oportunidad de seguir formándome, y trabajar en la granja», explica agradecido.

Él es uno de los ocho alumnos de la última promoción de la universidad de los pastores. No es el perfil tipo, porque en los últimos años la mayoría de los diplomados tienen algún tipo de conexión con el mundo rural. Es el caso de Unai Etxeberria, del caserío 'Aramanea' de Andoain, que aunque es mecánico de profesión en Irizar, colabora con gusto en las tareas del baserri familiar. «La amama tiene un rebaño de 100 ovejas y quesería, y a mí me gusta este mundo. Ha sido duro compaginarlo todo, pero estoy muy contento».

Para Iñaki Arribilllaga, soraluzetarra que trabaja en Busturia y vive en Bermeo, Gomiztegi ha sido el revulsivo que necesitaba. Siempre se ha sentido muy unido a la naturaleza, y compaginado labores de guía, con la hostelería. «Vine a las puertas abiertas y me gustó. La idea que tenemos mi chica y yo es dejar la taberna y montar una explotación de cabras para vender productos ecológicos».

Ellos tres, al igual que los dos Julenes, Gontzal, Eneko y Xabier son ya pastores con escuela, formados para ejercer con profesionalidad y sin prejuicios una actividad que ha modelado un ecosistema, creado una cultura y proporcionado una gastronomía propia. Son la llave de un sector que pese a la crisis se abre camino con esfuerzo, vocación y una apuesta clara por la formación.

En eso precisamente incidió ayer el viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz, en el acto de clausura. «Un sector con futuro es clave para que el relevo generacional sea posible, y para que el pastoreo, además de como trabajo vocacional, sea reconocido como una actividad económica que genera empleo, riqueza, y bienestar». Y precisamente en esa línea, el director del centro Batis Otaegi, explicó que «Artzain Eskola afronta una renovacion pedagógica y metodológica. En los dos siguientes años vamos a dar un salto hacia la innovación», relató .

En el tradicional acto de clausura no faltaron homenajes. El primero a Máximo Zumalde y Arantxa Lasagabaster, matrimonio oñatiarra de pastores del caserío Madina (Maña) de Araotz, que siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con la escuela y acogido a muchos estudiantes en prácticas. También al programa de ETB 'Sustraia' por su cobertura, y el más emotivo sin duda, a Joni López, antiguo alumno canario fallecido, colaborador del centro y gran impulsor de la cultura pastoril en la isla de Gran Canaria.