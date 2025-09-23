Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ocho meses de prisión a un hombre por llamar «perra» y «sudaca» a una joven de origen latinoamericano en San Sebastián

El Superior vasco no ha admitido el recurso interpuesto por el condenado al considerar que el hombre «estaba inmerso en una cultura de claro menosprecio a las personas de otras nacionalidades»

A. A.

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:11

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la pena de 8 meses de prisión ... impuesta por la Audiencia de Gipuzkoa a un varón por un delito de odio por insultar y humillar a una joven de origen latinoamericano. El TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el acusado contra esa sentencia de la Audiencia guipuzcoana que estimó acreditado que el hombre «estaba inmerso en una cultura de claro menosprecio a las personas de otras nacionalidades o, al menos, originarias de países sudamericanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  7. 7 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  8. 8 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ocho meses de prisión a un hombre por llamar «perra» y «sudaca» a una joven de origen latinoamericano en San Sebastián

Ocho meses de prisión a un hombre por llamar «perra» y «sudaca» a una joven de origen latinoamericano en San Sebastián