Ocho kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona Los retornos de vacaciones vuelven a crear embotellamientos en la muga por la gran afluencia de tráfico

Las retenciones se han generado por la gran afluencia de tráfico en la muga.

La AP-8 registra ocho kilómetros de retenciones en Irun sentido Baiona. El kilómetro 0 de la carretera guipúzcoana vuelve a sufrir embotellamientos a lo largo de toda la tarde debido a la gran afluencia de tráfico.

Las kilométricas colas en la AP-8 empiezan a ser costumbre a la altura de Irun y hacia Baiona. Los retornos de vacaciones, que implican un gran número de vehículos que cruzan la muga, son la principal causa de un tráfico saturado que termina embotellándose y creando retenciones.

Hacia las 16.45 de esta tarde de martes, el servicio de tráfico del Gobierno Vasco ha informado del comienzo de retenciones en la vía que en ese momento tenían una extensión de tres kilómetros. Transcurridos apenas 20 minutos las colas eran ya de cinco kilómetros de longitud, hasta las 17.30, cuando han sumado ocho kilómetros.

Control policial

Un control policial en la AP-8, en el peaje de Irun sentido Baiona, ha causado esta tarde, hacia las 16.30, retenciones de tres kilómetros. Aunque el control ha sido retirado a las 17.00, las colas generadas han podido afectar al posterior embotellamiento en el tramo siguiente de la vía guipúzcoana.

