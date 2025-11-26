Beñat Arnaiz San Sebastián Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

El Gobierno Vasco tiene entre manos una materia nueva y está tratando de «captar la inquietud y las necesidades de los sectores y el personal implicado» en la falta de mano de obra. En ese contexto, Cáritas ha organizado para esta mañana en la sede de la Cámara de Gipuzkoa en Donostia (de 9.00 a 10.00) una jornada entre los diversos agentes involucrados en la transferencia a Euskadi de los permisos de trabajo.

La ponencia irá a cargo de Víctor Monreal, delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social; y posteriormente Mariví Portugal participará en una mesa redonda junto a Aintzane Uriguen, directora de la Fundación Zorroaga; Txema Muñoz, gerente de la empresa Campezo Obras y Servicios; y Jon Telletxea, responsable de Acción Social de Cáritas Gipuzkoa.

Portugal adelanta que «estamos engranando todas las piezas y queremos transmitir que esperamos que el resultado se vea muy próximamente y que facilite, con el conocimiento del mercado que podemos aportar nosotros, la agilización en los plazos que se tramitan los expedientes», aunque aclara que «la competencia que tenemos no es plena y nosotros no somos los gestores de los expedientes».

Poner en funcionamiento todo el sistema está requiriendo mucho trabajo porque «nosotros entramos el 1 de julio a ser los competentes de una transferencia que se nos dio en mayo, es decir, con muy poco plazo, y fundamentalmente estos meses estamos poniendo en marcha todos los dispositivos que son necesarios para llevarlo a efecto. Estamos aprendiendo y centrándonos en qué es lo que podemos hacer para que se agilicen las tramitaciones».

El objetivo es «reducir los plazos, pero insisto que son expedientes compartidos». Añade que aunque es «pronto» para hacer un primer balance, «estamos intentando hacer los deberes como podemos y en Gipuzkoa el impulso está siendo importante, parece que se está reaccionando bien y acortando los plazos». Resume que, en definitiva, «facilitamos el acceso al empleo de personas extranjeras, lo que significa mano de obra para las empresas».

«Nuestro objetivo es acortar los plazos de los expedientes»

Mariví Portugal.

Cáritas organiza hoy una jornada en Donostia para analizar el reto para Euskadi de asumir los permisos de trabajo