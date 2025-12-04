Noviembre se cerró con registros húmedos y cálidos en Gipuzkoa

Hace menos de una semana que terminó noviembre y la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el penúltimo mes del año como húmedo, salvo ... en el litoral, donde se ha comportado de manera normal, y cálido en gran parte de Euskadi.

El número de días de precipitación fue superior a lo normal en el territorio. Por capitales, Donostia registró 19 jornadas de lluvia, mientras que en Bilbao y Vitoria-Gasteiz fueron 13. A pesar de que los casi veinte días de precipitaciones en la capital guipuzcoana se reparten por todo el mes, el último tercio fue el más lluvioso.

Haciendo hincapié en las temperaturas, en la costa rondaron los 13-14 ºC de media, mientras que en la Llanada Alavesa se situaron entre los 8-9 grados. Desde el año 1970 este noviembre se encuentra en una posición más o menos intermedia, (10 ºC de media para toda la CAV), lejos de las medias registradas en 1983 y 2024 (11.8 ºC y 11.7 ºC, respectivamente).

Estas temperaturas estuvieron acompañadas de una insolación, en general, por debajo de lo normal, aproximadamente un 5% menos de horas de sol. Donostia habría tenido 105, la cifra más elevada, seguida de Bilbao y Vitoria-Gasteiz con 85 horas cada una de ellas.

En cuanto a los valores de todo Euskadi, fue en Gipuzkoa donde se localizaron los más altos, con dos estaciones por encima de los 300 l/m²: Berastegi, con 306.8 l/m², y Eskas, con 305.7 l/m².

Además, hay que destacar que el jueves 20 y gracias a la entrada de una masa de aire ártico, la cota de nieve se situó entre los 700-1.000 metros. Pero fue durante la primera mitad del próximo día cuando llegó el momento más álgido, con una cota fijada entre los 400-500 metros.

En cuanto a meteorología adversa, el Gobierno Vasco activó en noviembre 29 avisos amarillos (4 por precipitaciones persistentes, 3 por nevadas, 4 por viento en zonas expuestas, 4 por viento en zonas no expuestas, 4 por altura de ola para navegación, 5 por impacto en costa y 5 por riesgo de incendios forestales).