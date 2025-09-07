Noche tórrida en Gipuzkoa con temperaturas por encima de 25 grados en muchos municipios

El calor asfixiante que sufrió Gipuzkoa durante toda la jornada del sábado se ha extendido a la madrugada del domingo y muchos municipios del territorio ... han vivido una noche tórrida con temperaturas por encima de los 25 grados, tal y como confirman los datos recopilados por Euskalmet este domingo por la mañana. Aemet define una noche tórrida o ecuatorial para designar las noches cuya temperatura mínima es de 25° o superior.

A las 7.00 horas la temperatura más alta del territorio se ha dado en Lasarte-Oria y Zarautz, donde el mercurio ha llegado en ambos casos a los 26 grados. No ha sido sin embargo la temperatura más alta de la noche en el territorio. Esa se ha marcado a las 03.30 horas de esta madrugada en la isla Santa Clara de Donostia, con 29,3 grados, la temperatura más alta registrada en Euskadi según los registros de Euskalmet. En Arrasate, a esa hora a de la noche, se ha llegado a los 25 grados.

La previsión del tiempo para este domingo indica que el tiempo «irá cambiando», señalan desde Euskalmet. Las primeras horas del día todavía serán muy cálidas debido al viento sur. Sin embargo, durante la mañana el viento sur perderá gran parte de su fuerza y acabará por girar a noroeste. En torno al mediodía girará en la costa y con el paso de las horas el giro también llegará al interior. Las temperaturas máximas bajarán, aunque todavía serán veraniegas. «El domingo ya no será un día soleado, primero tendremos nubes altas y por la tarde nubosidad más densa. Estas nubes hacia el final del día nos pueden dejar algunas gotas», indican. En cuanto a la temperaturas se esperan máximas de 29 en Donostia y 28 en Arrasate.