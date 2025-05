«Los nervios te pueden jugar una mala pasada, pero espero haberlo hecho bien»

Joana Ochoteco Irun Viernes, 9 de mayo 2025, 16:28 Comenta Compartir

17.663 personas van a pasar por Ficoba hasta el sábado, aspirando a acreditar su nivel de euskera en los exámenes de HABE que acoge el ferial. La de ahora es una primera fase, la prueba escrita, cuya superación abre las puertas al examen oral previsto para julio. Lo tienen presente la multitud de personas que han acudido a Ficoba este viernes primera hora. En su caso, se examinan del nivel B2.

La elevada afluencia de aspirantes ha provocado colas para acceder al ferial y un pequeño retraso a la hora de empezar la prueba, como comentaba Lourdes Palacios. En su caso, ha acudido a Irun desde Zizurkil y se ha encontrado con tráfico intenso ya en los accesos a la ciudad, «y también en Ficoba había bastantes coches», comentaba a la salida del examen. «No me ha parecido difícil del todo. Llevo un año yendo al Euskaltegi» para preparar la prueba. «Aunque sepas expresarte bien, en el momento los nervios te pueden jugar una mala pasada y es cuestión de cómo lo sepas gestionar. Pero espero haberlo hecho bien», concluía. En su caso, ha decidido acreditar su nivel de euskera «porque para mi trabajo lo recomiendan».

El examen ha consistido en redactar un texto de 200 palabras en euskera escogiendo uno de los dos supuestos que se proponían: en el primero, los aspirantes debían ponerse en la piel de una persona que va a cerrar su negocio, explica en una carta su situación y transmite su agradecimiento a los clientes. La otra opción era escribir un texto como organizador de una competición de motocross, explicando los beneficios de realizar el evento en una localidad.

Ésta última ha sido la opción que ha escogido Ane Uharte, de Errenteria, «porque me gustan las motos», explicaba en euskera. En un principio pensaba presentarse al C1, «pero me aconsejaron empezar con el B2». Espera, una vez obtenga el título, enriquecer su curriculum «y, de cara a mi futuro laboral, tener más oportunidades».

Adrián Zarra, de Alza, contaba que «es la primera vez que me presento», y se había preparado a conciencia: «he estado yendo todos los días al Euskaltegi. Allí hacíamos un montón de idazlanas y de entzumenas». Este estudiante de 2º de Bachillerato decidió presentarse «para mejorar mi curriculum y hablar bien en euskera, que me costaba. Gracias al Euskaltegi lo estoy llevando mucho mucho. Como me dicen mis padres, hay que saber bien euskera porque si quieres trabajar aquí es necesario». Se ha trasladado a Irun desde Alza, junto a «algunos compañeros del cole. Espero aprobar y poder presentarme también al mintzamena, la segunda parte del examen».

Para Aritz Lozano, irundarra, el trayecto hasta el lugar de la prueba ha sido breve «y he salido con buenas sensaciones», aseguraba en euskera. «Llevo dos años en el Euskaltegi preparándome para conseguir el título, en mi caso, el nivel B2. He hecho muchos idazlanas para prepararme y me he visto con soltura a la hora de hacer el examen. Veremos qué nota saco». Ha decidido obtener el título «porque trabajo en una institución», y acreditar su nivel de euskera le permitirá «mejorar mis condiciones laborales».

Es un requisito cada vez más presente en diferentes sectores profesionales. Aritz Lozano recuerda como hace «unos quince años, donde yo trabajo, era suficiente con el B1. Ahora es necesario un B2». Si bien la gran mayoría de los aspirantes esperan, con la certificación, mejorar sus condiciones laborales o ampliar sus opciones profesionales, hay casos diferentes como el de María del Prado Tovar, de Lasarte-Oria: «trabajo como cocinera en una ikastola». Aunque no es requisito contar con una titulación en euskera para su puesto, «me gusta ir al comedor a hablar con los niños y niñas y quiero poder hacerlo en euskera. Y es que, además, me gusta el euskera, aunque reconozco que es difícil aprender a hablarlo bien». Sin embargo, a su salida del examen comentaba que «creo que me ha salido bastante bien. Llevo preparándome desde octubre en el Euskaltegi Urumea de Donostia».

Temas

Euskera