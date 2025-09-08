Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que los conductores utilicen un dispositivo luminoso conocido como baliza V16 para advertir de que ... un vehículo está parado en la calzada o en situación de peligro, en sustitución de los clásicos triángulos de preseñalización. Durante un tiempo se ha permitido el uso indistinto de ambos, pero la normativa se endurecerá y no llevar en el coche la baliza homologada podrá acarrear sanciones de hasta 80 euros.

Y atención porque no vale cualquier baliza. Debe ser un modelo homologado V16 que cuente con geolocalización, conexión automática con la red 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) o tarjeta SIM integrada. La DGT avisa de que el precio habitual del modelo homologado por este organismo ronda los 40 y 50 euros y advierte de que, aunque se puedan encontrar por menos, se debe sospechar de cualquier producto que prometa ser válido pero cuyo precio se encuentre por debajo de los 20 euros.

¿Cómo es una luz v16? Es un dispositivo visible a más de 1 km que comunica tu ubicación a la DGT para solicitar ayuda y alertar a otros conductores. su principal ventaja frente a los triángulos es que se coloca sin salir del coche, evitando riesgos Características de la baliza de emergencia Visible a 1km y 360º en horizontal y 8º en vertical Autónomo y sin cables (autonomía de 18 meses) Ligero y compacto Emisión de luz amarilla intermitente o destellante Activación magnética Certificación IPS4 protección contra el agua y humedad vista de arriba 8,3cm 4,5cm vista lateral Base magnética de alta capacidad, fácil de fijar en la superficie del coche Vehículo incidentado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que muchos conductores están adquiriendo luces en internet que no cumplen con la normativa. En plataformas como AliExpress o incluso Amazon se venden balizas por apenas tres euros que, aunque se asemejan exteriormente a las homologadas, carecen de elementos clave como la geolocalización o la conexión automática con la red 3.0 de la DGT. Por tanto, no serán válidas. La OCU también advierte de que incluso algunos concesionarios han entregado dispositivos no homologados de forma gratuita, por lo que recomienda comprobar siempre que el número de homologación aparece en la etiqueta física y está recogido en el listado oficial publicado por la DGT.

En el mercado sí existen alternativas fiables. Tiendas de confianza como Norauto, El Corte Inglés, PC Componentes o los distribuidores oficiales de Amazon ofrecen opciones homologadas de marcas reconocidas como Helpflash, CarLite GQU o FlashLed, siempre que se confirme su conectividad.

¿Cómo funciona? 1 La señal que emite la baliza alcanza la red 3.0 de la DGT y envía las coordenadas con la ubicación Vehículo incidentado 2 DGT reenvía de forma directa todos los datos a los vehículos conectados 3 La información se transmite a LINCE* 4 La información aparece en las pantallas Paneles de mensaje variable *Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico en las Carreteras de España

Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), sin embargo, ven con recelo la nueva obligatoriedad de las balizas V16. Eduardo Martínez, gerente y vicepresidente del club, explica que «nosotros estamos muy a favor de toda medida tomada buscando la reducción de accidentes, pero las V16 no resuelven todos los problemas que presentaban los triángulos». Añade que «en lugares con mucha luz apenas son visibles, y en rasantes o curvas, su eficacia es aún menor que la de los triángulos». Por ello, desde el RACVN consideran que «lo ideal» sería llevar ambos sistemas siempre en el coche, aunque reconocen que resultaría «un engorro» para los conductores.

«Podría dar problemas»

Martínez también señala algunos inconvenientes prácticos de las nuevas balizas, como que «los imanes que llevan no se adhieren en descapotables ni en coches con chapa de aluminio, y algunos conductores deberán recurrir a colocarlas con una ventosa». Además, advierte de que «por muy buena idea que sea, habrá que ver su implementación. Puede haber problemas de mantenimiento, porque en el momento de usarlas quizá las pilas o la batería estén descargadas». Sobre la geolocalización, apunta que «ya era posible con otros sistemas, aunque ahora la ventaja es que, al centralizarse en la DGT, algunos vehículos modernos podrán ver en sus pantallas la ubicación exacta del coche detenido, aunque realmente la casuística de esto es muy pequeña».

Cuidado con las luces no validas La forma más segura de comprobar que el modelo cumple los requisitos es entrar en la página web de la DGT donde encontrás una lista de los dispositivos aprobados ¿En que debes fijarte a la hora de comprarla? Precio: Normalmente cuestan 35-50€ Incluyen palabras como conectado a la dgt 3.0, geolocalizable… NO te fies si solo pone "homologado", podría ser para otro cometido

Entre las aportaciones positivas que puede conllevar la obligatoriedad de estas balizas, desde el RACVN reconocen que las V16 «reducen el riesgo de atropello en algunas situaciones concretas», al ser más rápidas y fáciles de colocar que sus predecesores, los triángulos. Sin embargo, vaticinan que «su impacto en la reducción global de siniestros será limitado». «Entendemos que tiene varias lagunas, pero respetamos la opinión de los estudiosos que han considerado que es la mejor opción», concluye Eduardo Martínez.