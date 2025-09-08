Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un conductor coloca una baliza V16 en la parte superior del vehículo. R.C.

Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

La norma que obliga a sustituir los triángulos por señales luminosas homologadas en caso de avería o accidente entra en vigor el 1 de enero

Pablo Campano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que los conductores utilicen un dispositivo luminoso conocido como baliza V16 para advertir de que ... un vehículo está parado en la calzada o en situación de peligro, en sustitución de los clásicos triángulos de preseñalización. Durante un tiempo se ha permitido el uso indistinto de ambos, pero la normativa se endurecerá y no llevar en el coche la baliza homologada podrá acarrear sanciones de hasta 80 euros.

