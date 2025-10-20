Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta» La Pescadería Felix de Irun ha compartido con sus clientes una divertida anécdota vivida hace unos días en su establecimiento

El motorista británico Nick Ward, a las puertas de la Pescadería Felix de Irun donde paró a comprar pescado.

J.M. Lunes, 20 de octubre 2025, 12:46

La Pescadería Felix de Irun vivió en primera persona una divertida anécdota hace unos días protagonizada Nick Ward, un motorista británico que, en su ruta por Europa, se acercó hasta la negocio irundarra para sorpresa de sus responsables.

Según cuentan desde la pescadería, el motorista viajaba desde Londres hasta Cantabria y tenía previsto su paso por Irun a pesar de no conocer ni tener referencias previas de la ciudad fronteriza.

Así, tras la planificación de su viaje y buscar una pescadería de referencia en Irun, terminó frente al escaparate de la Pescadería Felix. A pesar de no saber apenas castellano, Ward no tuvo ningún problema para hacerse entender y se marchó del negocio con varias piezas de pescado fresco envasado al vacío.

«Antes de marcharse solo dijo una frase: ''Good fish here''», cuentan entre risas desde el comercio irundarra, que ha compartido la historia en sus redes sociales. «Mientras recorría el norte de España en moto, un motero inglés decidió hacer una parada en nuestra pescadería para llevarse pescado fresco, preparado y envasado al vacío».

Días después, el propio motorista publicó en Instagram una foto en Londres en la que aparece una joven sosteniendo su compra en la Pescadería Felix, como recuerdo de su parada en el norte de España.