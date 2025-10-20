Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El motorista británico Nick Ward, a las puertas de la Pescadería Felix de Irun donde paró a comprar pescado. Pescadería Felix

Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»

La Pescadería Felix de Irun ha compartido con sus clientes una divertida anécdota vivida hace unos días en su establecimiento

J.M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:46

Comenta

La Pescadería Felix de Irun vivió en primera persona una divertida anécdota hace unos días protagonizada Nick Ward, un motorista británico que, en su ruta por Europa, se acercó hasta la negocio irundarra para sorpresa de sus responsables.

Según cuentan desde la pescadería, el motorista viajaba desde Londres hasta Cantabria y tenía previsto su paso por Irun a pesar de no conocer ni tener referencias previas de la ciudad fronteriza.

Así, tras la planificación de su viaje y buscar una pescadería de referencia en Irun, terminó frente al escaparate de la Pescadería Felix. A pesar de no saber apenas castellano, Ward no tuvo ningún problema para hacerse entender y se marchó del negocio con varias piezas de pescado fresco envasado al vacío.

«Antes de marcharse solo dijo una frase: ''Good fish here''», cuentan entre risas desde el comercio irundarra, que ha compartido la historia en sus redes sociales. «Mientras recorría el norte de España en moto, un motero inglés decidió hacer una parada en nuestra pescadería para llevarse pescado fresco, preparado y envasado al vacío».

Días después, el propio motorista publicó en Instagram una foto en Londres en la que aparece una joven sosteniendo su compra en la Pescadería Felix, como recuerdo de su parada en el norte de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»

Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»