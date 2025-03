«Casi la mitad de los menores con autismo sufre acoso, sobre todo en el patio»

«Casi la mitad de menores con autismo sufre acoso y el lugar con más riesgo para experimentar bullying es el patio», asegura la psicóloga ... y orientadora educativa Juana Hernández, que visita Donostia para impartir una charla sobre autismo y acoso escolar en el marco del ciclo de conferencias de Gautena, que tiene lugar cada jueves de marzo en el Kursaal (Donostia). El turno de Hernández es el día 13 a las 19.00 horas.

– ¿Los menores con trastorno del espectro autista (TEA) tienen más posibilidades de sufrir acoso escolar?

– Sí. Está más que demostrado. Los últimos estudios dicen que casi un 50% de los estudiantes con autismo experimentan acoso. Incluso si lo comparamos con otras discapacidades, quienes tienen autismo son los mayor riesgo de sufrir acoso tienen.

– ¿Por qué?

– Esto coloca al alumnado con autismo en una situación de vulnerabilidad. No significa que les acosen por tener autismo, o que su forma de ser sea la que provoca el bullying. Tener autismo no es la causa. Pensar eso lleva a una doble victimización y es peligroso. Muchos llegan a pensar que es por su culpa y eso no es así. Influyen mucho las características del entorno escolar. Que la convivencia en el aula sea difícil, que no se valore la diversidad o que el trabajo en valores sea escaso va a favorecer que el alumno con autismo sea victimizado. Las características del entorno escolar tienen un gran peso, y suele haber muchas barreras que señalan al diferente.

– ¿Dentro de la escuela, hay lugares más conflictivos que otros?

– El entorno con mayor porcentaje de incidencia es el patio. Es un lugar activo de acoso, un entorno muy duro tanto para el alumnado con autismo como para cualquier otro. Muchos salen del aula y se quedan solos, buscando a alguien o algo que hacer. Se quedan descolocados. Yparticularmente esto le pasa al alumnado con autismo. Por eso, el entorno donde más acoso se produce es el patio. Hay que hacer del patio un entorno seguro y participativo.

– ¿Los profesores son conscientes de que los riesgos de bullying aumentan en el recreo?

– Hay estudios, por lo que tienen que ser conscientes. Pero a veces hay unas concepciones en el profesorado que son las que hay que cambiar. Si piensan que el patio es un lugar de descanso y relajación para el alumnado y para ellos mismos no estarán en una actitud de observación activa. Estarán vigilando el patio viendo solo que no se pelean, pero los datos demuestran que el patio es un lugar activo de acoso.

– ¿Qué tipo de acoso es el más común en este espacio?

– El tipo de acoso que más predomina no es tanto el de pegar o los insultos, son más las amenazas y el acoso relacional o social. Ningunear y no permitirle jugar con el resto o participar. Esto provoca el aislamiento al alumnado con autismo. Pero queremos que la escuela sea para todos y no solo para unos pocos. Esto no tendría por qué darse y hay centros que lo están haciendo muy bien y no se dan casos de casos. Tenemos buenas prácticas y hay que expandirlas.

– ¿Cómo creamos entornos seguros?

– Hace unos años que todos los centros tienen unas obligaciones legales. Ahí hemos avanzado mucho. Los centros tienen que tener protocolo de acoso y ponerlo en marcha, pero hay algunos que se quedan en lo preescriptivo. Otros se comprometen de una forma activa y eso es lo que hay que hacer. Los protocolos solo sirven para que el acoso no vaya a más y no haya desenlaces trágicos, que es muy importante, pero la verdadera intervención, la más efectiva, es la prevención. Hay que poner en marcha medidas preventivas que vayan a crear esos entornos seguros y participativos.

– ¿Por ejemplo?

– Los 'programas patio'. Su finalidad es justamente prevenir el acoso y que no haya chicos deambulando en busca de relaciones y puedan dinamizarse juegos accesibles a todos. Por ejemplo, que no solo se juego con el balón, porque si no te gusta te quedas aislado y entonces el riesgo de ser victimizado es mayor. Esta medida es fantástica. La inclusión del alumnado con autismo nos lleva a una mayor diversidad y hay que trabajar los conflictos, que por cierto no son acoso.

– ¿Cuál es la diferencia?

– Para que sea acoso tienen que darse tres condiciones. Tiene que ser algo intencional, se tiene que repetir en el tiempo y no ser un hecho aislado y hay tiene que haber un desequilibrio de poder. En el caso de los menores con autismo está claro que hay un desequilibrio social. Pero además el que acosa abusa de su poder en vez de utilizarlo para ayudar al otro. Esto coloca a la víctima en una situación de indefensión.

– ¿Cuál es el papel de los padres en todo esto?

– En la lucha contra el acoso es fundamental el papel de los docentes, pero también el de los padres y el de los propios alumnos. Si estos en vez de victimizar ponen en marcha la ayuda entre iguales esto no se da. Si ellos no intervienen el acoso va a ir a más.

– Pero para eso tienen que saber cómo actuar en estos casos.

– Exactamente. Es muy importante trabajar la convivencia y los valores, así como enseñar a los compañeros a saber reconocer cualquier situación sospechosa de acoso. Solo así lo vamos a parar. Si ellos dicen que no van a permitir que ocurra el acoso, se para.

– ¿Los niños con TEA manifiestan en casa los problemas a los que se enfrentan en la escuela?

– Normalmente sí. Además, hay unas señales de alarma que se ven más en casa. Cuando están más obsesivos, tristes, nerviosos... En esos casos lo primero que tienen que hacer los padres es acudir al centro escolar a compartir esas preocupaciones con el profesorado. Ysolo ante la sospecha hay que poner en marcha una serie de medidas de protección.