«El Ministerio nunca respondió a nuestras alegaciones»

Mikel Gurutzeaga era el director de Infraestructuras de Transportes del Gobierno Vasco cuando firmó el informe de alegaciones al estudio informativo de Fomento. Eso sucedió ... hace siete años, el 12 de marzo de 2018, pero repasa al detalle cada dato para tratar de abordar el debate técnico necesario para elegir la mejor opción de conexión. Ezkio o Vitoria. Y lo tiene claro. «Ezkio», como concluyó el informe aludido. «Fue un estudio exhaustivo, muy completo y riguroso que respondía a un estudio informativo –el del Ministerio–, que adolecía de unos temas que se incluían en este informe de alegaciones».

Hoy, lo que más le apena no solo personalmente, sino también profesionalmente, es que ese informe de alegaciones «nunca fue rebatido». Después de presentarlo, «llegó un momento en el que se paralizó el tema y no hubo respuesta por parte del Ministerio de Transportes. Jamás la ha habido y nos quedamos, visto desde fuera, como que no hay debate técnico sobre el asunto». La consecuencia de ello es que «pasa el tiempo, caduca el estudio informativo y también el estudio de impacto ambiental en consecuencia por los plazos y los procedimientos que marca la ley».

En opinión de Gurutzeaga, «este informe debería haber sido respondido y debatido a lo largo del 2019 o de 2020 hasta llegar a la conclusión de la mejor solución para así proceder al proyecto constructivo». Volver a empezar de cero supone «por lo menos» un plazo mínimo de cinco años, antes de poder pensar en arrancar la obra.

Destaca el hecho de que además de estudiar la información original, propusieron la tercera vía. «El informe de alegaciones ahonda más en ese asunto, incluso propone una mejora, aunque la vía por Ezkio tuviera menor impacto que por Vitoria proponía una mejora que desviaba el trazado por el Oeste y evitaba el paso precisamente por debajo de Aralar». La vía que ahora deberá también analizarse.