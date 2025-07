«Los menores acompañantes en las batidas de caza no tendrán licencia de deporte escolar»

Los departamento de Equilibrio Territorial Verde y el de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa están trabajando en el reglamento que garantice la seguridad jurídica ... de la recién incorporada figura de los acompañantes en las batidas de caza, dirigida a los menores de 16 años. El objetivo es que esté lista para el comienzo de la temporada en septiembre, aunque el diputado foral Xabier Arruti y el director de Deportes Roberto Ramajo ofrecieron este martes en las Juntas Generales un primer adelanto de las líneas maestras del texto.

La comparecencia surgió a raíz de la petición de Elkarrekin Podemos, que cuestionó si a esos menores que van a acompañar a los cazadores se les va a tramitar la licencia de deporte escolar. No podrán llevar armas, no participarán activamente en la batida y su función se limitará a la «ayuda», explicó Arruti. «No conlleva una actividad deportiva, por lo que no se activa la ley del Deporte».

Ramajo, por su parte, transmitió que ese acompañante «no hace deporte en sí, porque no lleva a cabo de manera estricta ninguna actividad deportiva. Por esa razón no tenemos que darle una licencia escolar a esa figura de esta modalidad deportiva, porque la caza sí es una modalidad deportiva». Añadió que «si nuestro modelo de multikirola debe dirigirse hacia el desarrollo positivo de la infancia mediante experiencias motrices alejadas de cualquier forma de violencia o riesgo innecesario, la figura del acompañante de caza está fuera del contexto de multikirola».

Miren Echeveste, de Elkarrekin Podemos, pidió en la comisión limitar la edad de ese menor acompañante, un aspecto que «no se puede negociar con las familias o la federación de caza, sino que debe responder a criterios técnicas y científicos».