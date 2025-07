«Sicosis» la víspera del Festival

Con dificultad, podríamos centrarnos en aspectos positivos, aunque más allá de la mera supervivencia del Festival fuesen pocos. Lo que más destaca al repasar la ... edición de 1960 eran sus numerosos problemas y dificultades.

En aquella octava edición, tras cuya celebración Antonio de Zulueta aceptó la invitación de dimitir que le planteó el alcalde Vega de Seoane, abundaron los líos organizativos. El ciclo dedicado a 'Cuatro maestros del cine nórdico' se redujo a tres títulos porque los productores suecos no enviaron a última hora sus películas. Pensaban que eran para la Filmoteca Española, no para verse en un Festival. La Sección Informativa fue un caos. Hubo tantos cambios que hasta el mismo día no se confirmaba qué películas se proyectaban.

El dato 1960 Los cinéfilos estaban de los nervios, ansiosos por poder comprar entradas para el Festival. Hasta un día como hoy, 9 de julio de 1960, no se conoció la programación completa de la edición, que comenzaba hoy mismo

Y con la Sección Oficial, la cosa no es que fuera mucho mejor. El VIII Festival de Cine donostiarra se inauguró tal día como hoy, el 9 de julio de 1960. ¿Saben cuándo se conoció la programación exacta de las películas a concurso? Pues el mismo día, el 9 de julio. La víspera se dio a conocer el listado de títulos que participarían en la Sección Oficial pero hasta el día siguiente, el 9, no se comunicó y publicó DV la programación con sus salas y horarios. Los nerviosos cinéfilos pudieron correr a las taquillas a comprar sus entradas.

La víspera aludieron a la situación en un comentario en el diario: «El Festival Internacional de Cine comienza mañana, y el público pregunta por las películas, se interesa por aquellas proyecciones fuera de serie y quiere saber si van a llegar sus artistas preferidos. Hay una sicosis cinematográfica en nuestra ciudad. No puede suceder otra cosa cuando a lo largo del año es preciso adquirir con cinco o seis días de antelación entradas para presenciar una película en domingo o día de fiesta».

Cuatro cines

En aquella octava edición del Festival, celebrada del 9 al 19 de julio de 1960, además del Victoria Eugenia como 'palacio del Festival', se utilizó el Gran Kursaal, para las repeticiones de las proyecciones de la Sección Oficial, y el Príncipe y el Rex-Avenida para las cambiantes sesiones de la Sección Informativa. Aún no existía el Astoria.

Las estrellas de la edición fueron Richard Attenborough (que ganaría el premio a la mejor interpretación masculinacon 'Objetivo: Banco de Inglaterra'), Rhonda Fleming, Jack Palance, Marisol... y un joven François Truffaut, que vivió una insulsa rueda de prensa en el Club de Tenis.

En una época en que las Conchas de Oro solían ser para películas italianas o estadounidenses, en 1960 se produjo una excepción. Ganó 'Romeo, Julieta y las tinieblas', una película checoslovaca, de Jirí Weiss, sobre un joven que esconde de los nazis a una chica judía. El premio fue celebrado con una gran ovación en aquella algo caótica edición.