Urgente Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera
Franco en su coche oficial, rodeado del equipo de seguridad, en su visita de 1952. Paco Marí /Foto Marín
La calle de la memoria

Setién ofició el funeral por Franco entre protestas

Año 1975 ·

Jacinto Argaya no pudo venir y quien ofició el funeral por Franco en el Buen Pastor fue el obispo auxiliar José María Setién. «Se oyeron algunas voces de protesta contra la homilía pronunciada, que para nada aludía a la persona y a la obra de Franco»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

La noticia de la muerte del dictador Francisco Franco impactó en toda España. También mucho en San Sebastián, donde el 'generalisimo' había pernoctado durante 699 ... noches de su vida.

