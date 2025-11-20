Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los delincuentes acababan en Martutene. Paco Marí /Foto Marín
La calle de la memoria

Robaba en los vestuarios de los obreros

Año 1965 ·

«Brillante labor de la B.I.C.: Detuvo a varios maleantes», titulaban hace sesenta años. La BIC era la Brigada de Investigación Criminal de la Policía Municipal y perseguía a los «maleantes» para poner fin a sus «fechorías»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:22

Comenta

La palabra Bic nos recuerda al bolígrafo, pero en San Sebastián, no el Bic sino la BIC, era otra cosa. Eran las siglas de la ... Brigada de Investigación Criminal de la Guardia Municipal, que durante años dirigió Jesús Ortega. Sus acciones contra el crimen más o menos organizado eran elogiadas con frecuencia en nuestro periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Robaba en los vestuarios de los obreros

Robaba en los vestuarios de los obreros