El primer Museo municipal

Hoy, domingo 5 de octubre… de 1902, a pesar de las nubes que se acercaban por el horizonte pronosticando lluvia, mucho fue el público que ... se animó a dar un paseo por la ciudad. El cañón de la plaza de Guipúzcoa, anunciando las doce del mediodía, disparó a las 11 horas, 48 minutos y 35 segundos y, entre los pelotazales, había interés por acudir, a las tres de la tarde, al frontón Jai Alai donde las parejas de afamados pelotaris Antonio Sodupe-Pedro Larrañaga y Francisco Oyarzábal-Leandro Egoia, se atravesaban 250 pesetas en un partido a mano, habiéndose establecido entradas de palcos y sillas al precio de 1,50.

Mientras la gente joven y amiga del baile acudía a la llamada romería del Rosario, en Hernani, y la gente formal, con aires aristocráticos, circulaba arriba y abajo por el paseo de Puertas Coloradas (Ategorrieta), el rey Alfonso XIII, don Carlos de Borbón y doña María Teresa (la reina María Cristina no pudo asistir por encontrarse indispuesta) acudieron al Museo municipal para con su visita, dar carácter oficial a la inauguración.

Fue sugerencia de la reina María Cristina el que San Sebastián tuviera un museo con carácter permanente

Les esperaron el gobernador civil, los concejales Acha y Laffitte y el oficial conservador del Museo, sr. Soraluce, quienes recordaron al monarca que fue la propia reina María Cristina la que abogó por la creación en San Sebastián de un Museo permanente cuando, en 1899, en el Palacio Bellas Artes de la c/ Euskal Herria, visitó la muestra 'Histórica y de Artes Retrospectivas'.

Echando la vista atrás, aquella exposición fue iniciativa de la Sociedad Económica Bascongada de los Amigos del País y, entre otros objetos, se exhibían cartas de la emperatriz María Teresa, del emperador José II, de Carlos III, de Floridablanca... dirigidas tanto a San Sebastián como a Fuenterrabia, destacando la bula pontificia de canonización de Santo Domingo de Guzmán.

La calle Garibay fue el emplazamiento del primer Museo municipal que tuvo nuestra ciudad

En aquella ocasión, cuando se produjo la visita de la reina, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela, se exaltó sin paliativos el interés y el valor de la misma que «cumplía la misión de recordar el pasado documental de un pueblo». Tal éxito tuvo que al mes siguiente de su clausura, en la Junta General de la Institución antes citada, Manuel Martínez Añibarro presentó la idea de crear un 'Museo Municipal Histórico, Arqueológico y Artístico', basándose en que la vida y progreso de los pueblos no estaba únicamente en los intereses materiales, sino en el mantenimiento de la cultura.

Para llevar adelante la propuesta se nombró una comisión formada por los señores Goicoa, Orbea, Gordón, Acha e Inciarte, siendo aprobada en el Pleno celebrado el 17 de enero de 1900, bajo la presidencia de Severo Aguirre Miramón, Conde de Torre Muzquiz. Para instalar el Museo se consideró lugar apropiado el edificio de la calle Garibay, que quedaba vacío ante el inmediato traslado a la calle Urdaneta del Instituto. Sería municipal y regido por una Junta de Gobierno dirigida por el alcalde.

Posteriormente fue trasladado a la calle Urdaneta y en 1932, como Museo de San Telmo, a la plaza de Zuloaga

En enero de 1902 se tomó posesión del local y se hizo realidad la creación del primer Museo Municipal de San Sebastián, siguiendo las directrices originales de la Sociedad Económica Bascongada de los Amigos del País, llegándose a tal día como el de hoy cuando durante la visita real se produjo una anécdota muy comentada: a Alfonso XIII le fue presentado un niño que días antes había triunfado en el Palacio de Bellas Artes. Admitiendo el rey que estaba enterado de los estudios en París de aquel niño, prometió contar con él para los conciertos regios del próximo año en Miramar. El niño era José María Usandizaga.

El Museo fue trasladado a la calle Urdaneta en 1911 y a San Telmo en 1932.