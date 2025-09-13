Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bautismo bajo la carpa circense. Paco Marí /Foto Marín
La calle de la memoria

La pista de circo, convertida en un templo católico

Año 1960 ·

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:29

El Circo Americano se asentó en Amara el 3 de septiembre de 1960. Se presentaba en su publicidad como «¡Un espectáculo gigantesco hecho para las ... grandes multitudes!» y aportaba las siguientes espectaculares cifras... «400 artistas y técnicos. 70 transportes motorizados. 100 animales y fieras. 30 atracciones internacionales. 3 horas de programa». Al finalizar su estancia donostiarra, el circo podía haber añadido otros números igualmente sorprendentes... «1 bautizo. 1 primera comunión. 6 confirmaciones».

