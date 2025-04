Nueve ratas cazadas en Segundo Izpizua

Safari' en la calle Segundo Izpizua», titulaban un comentario en la edición de DV del 8 de abril de 1970. No se imaginen leones ni ... elefantes. El safari, por cierto que nocturno, había sido de ratas, vulgares pero numerosas ratas.

Un vecino de la calle Segundo Izpizua del barrio de Gros había dirigido a nuestro periódico una carta para dar cuenta de la cacería que había vivido en su propio piso...

«Ayer, de 12 a 3 de la mañana, cacé 9 (nueve) ratas en mi domicilio de la calle Segundo Izpizua. Lo indico a efectos estadísticos y ahora que parece se mueven los servicios de desratización».

El lector corresponsal le echaba cierta gracia a la desagradable situación...

«A mí me caen simpáticas, pero a mi mujer le ponen mala. A las tres, aburrido de tanta caza, me fui a dormir con el presentimiento de que había habido una invasión. ¿Es que la desratización organizada consiste en echarlas de un lugar para que vayan a otro? Yo, por sí o por no, esta noche también voy de caza».

En nuestro periódico añadían que «la notita tiene su chispa de gracia, pero no el 'safari', que no tiene nada de agradable. Las campañas de desratización sabemos que son efectivas, pero como en los incendios de los bosques convendría establecer 'cortafuegos', impedimentos eficaces que evitaran el fomento de esta especie, que no termina con ella ni otro diluvio universal... de ácido sulfúrico».

Las ratas eran un problema extendido por San Sebastián hace 55 años: «Está a la vista, ya que hasta en casas de nueva construcción los roedores han tomado posesión de sus rincones favoritos. En fin, ponemos la noticia en conocimiento de la Comisión Municipal de Asistencia y Sanidad, que sabemos hace lo imposible por ganar esta batalla».

Tambor de Oro turístico

Cambiamos radicalmente de tema. En la misma edición de DV del 8-IV-1970 informaban sobre la aprobación acordada por el Centro de Atracción y Turismo del reglamento para la concesión del Tambor de Oro. La distinción había nacido en 1967 pero en 1970 se decidió poner sobre el papel su normativa, muy diferente a la que funciona en la actualidad. Leamos su artículo primero...

«El Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián creó la Orden de Tamborreros con la distinción de 'Tambor de Oro' para premiar a las personas que hayan contribuido de forma notoria al incremento o propagación de los atractivos turísticos de la ciudad, fomentando los vínculos de conocimiento y amistad con otros países, ciudades, organismos y personas. Será condición necesaria para el otorgamiento de la distinción que la persona propuesta no resida en San Sebastián».

Es curioso cómo ha evolucionado el galardón y cómo inicialmente se usaba la expresión «Orden de Tamborreros».