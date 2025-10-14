Inauguradas la plaza de Zuloaga y su gran cruz

Hoy hace exactamente 75 años se inauguró la plaza de Zuloaga. Un espacio entonces nuevo, que articulaba toda la zona ante el museo de San ... Telmo, que se había abierto en el año 1932. Un lugar que debemos reconstruir con nuestra memoria y la ayuda de la fotografía superior, dado que ahora está totalmente diferente.

En 1950, los donostiarras descubrieron un jardín con un pequeño estanque en la zona en la que en la actualidad se encuentra el parque infantil. Y en el espacio en el que ahora se ubica el pabellón nuevo del museo y su entrada se instalaron una serie de escalinatas para iniciar la subida al monte Urgull, con un monumento a los Caídos y una gran cruz de piedra.

La apertura no vino sola. Según reflejó DV el 15 de octubre de 1950, la víspera hubo en nuestra ciudad hasta tres inauguraciones: del Pabellón Municipal de Higiene, de la plaza de Zuloaga con su Cruz de los Caídos y también de la exposición sobre «el San Sebastián futuro», esto es, acerca de su plan de ordenación general, en las salas de exposiciones de los bajos del Ayuntamiento.

«A las doce y cuarto se celebró el acto de la inauguración de la Cruz de los Caídos, erigida en la Plaza de Zuloaga. Ofició en la emocionante ceremonia S. E. el señor obispo de San Sebastián, doctor don Jaime Font Andreu, encontrándose además de las personalidades que asistieron a la inauguración del Pabellón Municipal de Higiene, que se trasladaron desde Arroca (Amara) a la nueva plaza del insigne pintor Ignacio Zuloaga: el gobernador civil interino y presidente de la Audiencia, señor Camprubi; comandante de Marina, señor Garnica; el teniente coronel jefe del Tercio de la Guardia Civil, don Humberto Padura; el delegado provincial de Educación Popular, don Luis Dotres; y otras personalidades».

No hace falta decir que, en pleno franquismo, la cruz de piedra estaba dedicada únicamente a los caídos en el bando nacional. En su bendición se cantó el 'Cara al sol', antes de que «la Banda Militar de Infantería de Montaña, dirigida por el capitán-maestro Bueno, interpretase los Himnos Nacional y del Movimiento».

Aquella inauguración del 14 de octubre de 1950 junto a San Telmo fue doble, porque primero se bendijo la Cruz de los Caídos en la falda de Urgull y a continuación, más cerca de la última casa de 31 de agosto y la iglesia de San Vicente, se inauguró la plaza dedicada a Ignacio Zuloaga.

La colaboración de Zuloaga

El Ayuntamiento donostiarra había decidido dedicar una calle o plaza al artista eibarrés cuando este murió en 1945. Encontró la mejor opción en la plaza urbanizada, ubicada junto al museo, en cuya puesta en marcha prestó su asesoramiento Ignacio Zuloaga. Él fue quien propuso el nombre de Sert para realizar los lienzos de la primitiva iglesia y San Telmo contaba con una sala dedicada a la obra del eibarrés.

Hace 75 años se abrió oficialmente la plaza, «descorriendo la cortina que cubría la placa del insigne pintor guipuzcoano la hija del ilustre artista, doña Sofía Zuloaga de Suárez, en medio de una atronadora ovación».