Inauguración de la plaza de Zuloaga, con su Cruz de los Caídos y sus jardines. Paco Marí/ Foto Marín
La calle de la memoria

Inauguradas la plaza de Zuloaga y su gran cruz

Año 1950 ·

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Hoy hace exactamente 75 años se inauguró la plaza de Zuloaga. Un espacio entonces nuevo, que articulaba toda la zona ante el museo de San ... Telmo, que se había abierto en el año 1932. Un lugar que debemos reconstruir con nuestra memoria y la ayuda de la fotografía superior, dado que ahora está totalmente diferente.

