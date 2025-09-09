Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el centro, Montserrat Caballé en su primera visita, la de 1962. paco marí / fondo marín
La Calle de la Memoria

Entusiasmo por la Caballé en el Victoria Eugenia

1975 ·

La soprano Monserrat Caballé arrolló en la clausura de la Quincena Musical. Veinte minutos entre aplausos y breves propinas en el escenario del Victoria Eugenia y otros veinte firmando autógrafos en el camerino

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:16

Teatro Victoria Eugenia. XXXVI Quincena Musical. Miércoles, 10 de septiembre. 7,30 tarde. Recital de la soprano Montserrat Caballé. Al piano: Nina Walker. Obras de ... G. F. Haendel, R. Strauss, V. Bellini, G. Rossini y G. Donizetti» (publicidad en DV, el 9-IX-1975).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  7. 7 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Entusiasmo por la Caballé en el Victoria Eugenia

Entusiasmo por la Caballé en el Victoria Eugenia