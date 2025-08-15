El 15 de agosto de hace cien años, «superanimación»

Hoy, el Día de la Asunción de la Virgen de 2025, ¿les apetece que viajemos a cómo transcurrió en San Sebastián el mismo 15 de ... agosto pero de hace un siglo?

Lo haremos siguiendo la crónica que publicó 'El Pueblo Vasco' el 16-VIII-1925 bajo el título '15 de agosto: La extraordinaria animación del día de ayer'. Comenzaba tal que así...

«Faltos de estadísticas completas, nos remitimos a la apreciación popular, el ojo de buen cubero que ayer denunció una animación superior a la de años anteriores. Grandes masas, muchas luces y excesivo ruido. Todo esto da, para algunos, cierto aire aldeano y espeso a la festividad, que siempre ejerce gran atracción sobre la comarca veraniega. No hubo pueblo de la región que no enviara ayer su contingente a la capital turística de la costa vasca. Tal vez ayudó en esta superanimación la circunstancia de coincidir el día de la Virgen con un sábado (...)».

«La verbena de la noche anterior sacó de casa a todos nuestros huéspedes y pudimos ver lo crecido de su número. Pero los festejos de ayer, y sobre todo la corrida, atrajeron además un contingente considerable de extranjeros. En la plaza se veían casi tantos franceses e ingleses como españoles (...)».

1925 15 de agosto «Grandes masas» disfrutaron del día un siglo atrás. Al mediodía, en el paseo de la Concha, «una ligera brisa hacía el lugar doblemente agradable, siéndolo ya muchísimo por la animación, la elegancia y el interminable desfile de mujeres bellas»

«El gentío ha sido enorme en todas partes (...). Y no solo en estas fiestas profanas es donde ha reinado la animación; en el templo de Santa María fue también grande el gentío que llenaba las naves». En 'El Pueblo Vasco' daban detalles sobre la Misa mayor del día 15, oficiada por el obispo Zacarías Martínez y cantada por el Orfeón Donostiarra, con presencia del «Ayuntamiento en comunidad».

Después, «a mediodía, la Banda Municipal dió su acostumbrado concierto en el Boulevard. Fue escuchado y aplaudido por numeroso público. Pero el Boulevard resulta ya insuficiente y el paseo verdaderamente concurrido ayer al mediodía era el de la Concha, que presentaba un golpe de vista maravilloso. El calor no era tan sofocante como el del día anterior y una ligera brisa hacía el lugar doblemente agradable, siéndolo ya muchísimo por la animación, la elegancia y el interminable desfile de mujeres bellas».

«Y luego, a comer, a tomar café (el que podía lograrlo) y a los toros (...). El desfile fue imponente. El público llenó terrazas y paseos, especialmente el Paseo Nuevo. Un gran contingente prefirió el Kursaal, donde ayer hubo cerca de 7.000 entradas».

«Por la noche, otra vez la gente se echó a la calle a respirar un poco y a ver los escaparates». (Había concurso de decoración de escaparates). Y todo terminó el 15 de agosto de hace un siglo entre cohetes, pero desde un punto distinto...

«Los fuegos artificiales que se quemaron al otro lado del río fueron vistos por muchísimo público desde el Guría, escalinatas del Victoria Eugenia, terrazas de la Real Sociedad y desde las barandillas del río. Resultaron muy vistosos y entretuvieron (...)».