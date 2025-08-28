1970 | Comedias a elegir en el Principal y el Príncipe

Antaño era habitual que durante toda la temporada veraniega los aficionados donostiarras pudieran elegir entre dos o tres espectáculos teatrales que se simultaneaban en distintas ... salas de la ciudad. Por ejemplo, el 28 de agosto de 1970 debían decidir entre ver a Lola Herrera y Vicente Parra en el Principal, o a Pedro Osinaga y María José Goyanes en el teatro Príncipe. Ambas salas ofrecían dos representaciones cada día con igual horario: a las 7:30 y a una hora que se nos hace algo tardía, las 11:00 de la noche.

El pamplonés Pedro Osinaga, durante décadas un habitual en los veranos donostiarras, acababa de debutar en el Príncipe con una comedia con más fuste que otras. Estaba basada en relatos de Chejov. José Berruezo, entonces crítico en DV, publicaba el 28-VIII-1970 la reseña, que empezaba en tono informativo...

«Hizo ayer su presentación en el Teatro del Príncipe la Compañía que encabezan María José Goyanes y Pedro Osinaga, con el estreno de 'Manzanas para Eva', colección de relatos de Chejov, dramatizados por la experta mano del comediógrafo francés Gabriel Arout y traducidos, con absoluto respeto para el texto de la versión teatral, por Víctor Ruiz Iriarte, también experto en lides teatrales».

Pasaba el crítico a su valoración, que era muy positiva...

«De estos ocho cuentos con su epílogo, diremos que componen la obra teatral más fina –más deliciosamente fina– que durante esta temporada ha sido presentada en un escenario donostiarra. Una obra llena de humor, graciosa, satírica, picante sin que sus situaciones osadas derrapen hacia la grosería».

Berruezo ensalzaba los matices de la función «perfectamente expresados en un diálogo pulcro y limpio, que es otro de los encantos de la obra, cuyos episodios son un auténtico recreo para un espectador inteligente que va al teatro en busca de algo más que el astracán vulgar, las situaciones equívocas y el léxico fuerte».

Sostenían 'Manzanas para Eva' «la deliciosa María José Goyanes y ese primerísimo galán de la escena española que es Pedro Osinaga».

