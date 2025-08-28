Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Osinaga, ante el micrófono de Radio San Sebastián. Arturo Delgado
La calle de la memoria

1970 | Comedias a elegir en el Principal y el Príncipe

Ahora es excepcional, pero antes era habitual que durante todo el verano hubiese funciones en dos o tres teatros de la ciudad. Hace 55 años, teníamos a Lola Herrera en el Principal y Pedro Osinaga en el Príncipe

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:12

Antaño era habitual que durante toda la temporada veraniega los aficionados donostiarras pudieran elegir entre dos o tres espectáculos teatrales que se simultaneaban en distintas ... salas de la ciudad. Por ejemplo, el 28 de agosto de 1970 debían decidir entre ver a Lola Herrera y Vicente Parra en el Principal, o a Pedro Osinaga y María José Goyanes en el teatro Príncipe. Ambas salas ofrecían dos representaciones cada día con igual horario: a las 7:30 y a una hora que se nos hace algo tardía, las 11:00 de la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  6. 6 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  7. 7

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  8. 8 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  9. 9

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1970 | Comedias a elegir en el Principal y el Príncipe

1970 | Comedias a elegir en el Principal y el Príncipe