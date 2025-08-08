1965 | Sólo pirotecnias españolas en Semana Grande

Si hoy estamos en la víspera de que mañana sábado empiece la Semana Grande donostiarra, hace seis décadas el 8 de agosto coincidía en el ... primer día de ella, que entonces era el domingo. Y aquel 8 del 8 de 1965 dejaban claro en nuestro DV algo que después se ha repetido, la diferencia esencial entre nuestra fiesta patronal del 20 de enero y la Aste Nagusia...

«Es la Semana Grande de nuestros visitantes, en la que sienten estar en casa, en su propia casa, disfrutando de lo que no tienen en la otra, en la que viven el resto del año. Corre una mayor cordialidad, una alegría bien entendida, una inquietud por llegar a la hora de iniciarse un acto, de compartirlo».

«La diferencia entre la Semana Grande y la conmemoración de la festividad de nuestro santo patrono de la ciudad es enorme. En enero, la fiesta es de nosotros y para nosotros». Y las jornadas festivas de agosto eran y son otra cosa.

En aquel artículo se preguntaban: «¿Qué hacemos los donostiarras en la Semana Grande? Lo de siempre: toros, conciertos, fiestas de sociedad, fiestas populares, fuegos artificiales, carreras de caballos, verbenas, festivales de lo que sea, etcétera, etcétera. La Semana Grande es como la maleta que pretendemos cerrar cuando emprendemos el viaje de regreso al hogar y está desbordada».

En aquella lista de «lo que hacemos los donostiarras» en la Aste Nagusia estaban las corridas de toros, eje y germen de la propia semana, entonces a las 5.30 de cada tarde en el Chofre. Pero en 1965 ya ocupaban un espacio importante los fuegos artificiales, que por cierto entonces se lanzaban a las 22.30, un cuarto de hora antes que lo que tenemos por costumbre.

En aquel mismo DV del 8-VIII-1965 encontramos un titular llamativo: «Hoy comienza el Primer Concurso Nacional de Fuegos Artificiales. Se desarrollará durante la Semana Grande». Lo peculiar, por supuesto, era la referencia a un certamen «nacional», cuando la historia nos dice que el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián había nacido en 1964.

Todo tiene su explicación: efectivamente, la primera edición del concurso internacional fue en 1964, pero en su segundo año, 1965, por una única vez, se hizo una selección española previa.

Así durante, la Semana Grande, del 8 al 14 de agosto, tuvo lugar el Primer Concurso Nacional de Fuegos Artificiales, con participación de siete casas pirotécnicas (en realidad, seis, que la de Alonso Pola, de Oviedo, programada para el martes 10, desistió de venir a última hora, dejando aquella noche el cielo sin luces).

También en septiembre