1965 | Las primeras lágrimas en la escuela

Qué tal va esa adaptación al nuevo curso? La vuelta al cole marca la vida de muchas familias. Muchas ya la consideran como una prueba ... superada, pero antaño las clases empezaban más tarde y, a mediados de septiembre, aún se vivía intensamente el regreso a la rutina escolar y el consiguiente reajuste en la vida familiar.

En la edición de DV del 18 de septiembre de 1965 encontramos un artículo costumbrista al respecto, titulado 'Volvieron los niños'. ¿Les apetece que lo leamos? Pues aquí lo transcribimos íntegramente...

«Con la inauguración del curso académico de enseñanza primaria se ha terminado oficialmente el período de vacaciones de los pequeños alumnos».

«Las madres, que se han pasado el verano pendientes de las travesuras de sus hijos y cuidando en la playa de que los niños jugaran con el agua y con la arena, han tenido que adelantarse unos días para tener a punto el imprescindible equipaje de los vestidos y realizar la compra de esos lápices de colores y libros ilustrados que tan felices hacen a los niños durante los primeros días de clase».

1965 Vuelta al cole En el primer día en que acuden al colegio, los pequeños «derraman también las primeras lágrimas sociales al ver que la mamá los abandonó en manos de una señorita o de una monjita desconocida para ellos»

«Las escuelas han desempolvado sus pupitres, se han pasado las bayetas sobre los encerados, donde quedó escrita para la maestra la frase de 'Felices vacaciones' con que se despidieron los niños al final del curso».

«El verano ha terminado para los niños. Se han arrinconado las bicicletas y los patines y las pelotas de goma, las cocinitas y las muñecas del chalet, y los pequeños han vuelto de nuevo a encontrar en el piso de la ciudad el aire apretado de la disciplina y de esa seriedad impropia de los niños, que tanto nos gusta a los mayores. El tono de la casa urbana ha recobrado su antiguo pulso de vida y las paredes recién pintadas del piso ofrecen a los pequeños la primera tentación para sus desmanes caseros».

Ascenso de grado

«Las calles de la ciudad vuelven a alegrarse con la presencia de los pequeños, quienes, de la mano de la mamá, reanudan el itinerario del curso pasado, pero con la ilusión de haber ascendido de grado en la clase».

«En la frente iluminada de los niños se adivina esa estrella que denuncia el nuevo grado que han adquirido en el ejercicio escolar del curso anterior».

«Otros niños inauguran para su vida un camino nuevo, el camino que les conduce por primera vez a la escuela, donde se derraman también las primeras lágrimas sociales al ver que la mamá los abandonó en manos de una señorita o de una monjita desconocida para ellos. Claro que esas lágrimas duran poco, porque inmediatamente la compañía de otros pequeños hace olvidar pronto el momento en que la mamá se despidió a la puerta de la clase».

Era en 1965, pero hay cosas que no cambian en 2025.