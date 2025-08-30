1965 | La esposa de 'el Cordobés' de la música francesa

Lleno. Y Johnny Hallyday en el centro de la pista con el micrófono en la mano. Chaqueta gris clara con rayas oscuras. Corbata negra. Rubio. ... Alto. Simpático. Sonriente». (DV, 31 de agosto de 1965).

La presencia del icónico rockero francés en las galas del lunes del Club de Tenis revolucionó la ciudad hace sesenta años. Y no sólo fue que aquel 30 de agosto reinase sobre su escenario «el Elvis Presley francés» sino que al lunes siguiente lo hizo otra estrella gala en la cresta de la ola, su esposa Sylvie Vartan.

Ambos eran entonces cantantes ye-yés y actores jovencitos (22 años Johnny, 21 recién cumplidos Sylvie) pero todo el mundo hablaba de ellos. Hallyday había sacado su primer disco apenas en 1960 y cinco años después ya era toda una estrella.

En abril de aquel mismo año se había casado con Sylvie Vartan, la chica sensata de la 'nouvelle chanson'. Pese a su tormentosa relación y a que el matrimonio se rompería en 1980, Sylvie sería para Johnny la mujer de su vida.

1965 Real Club de Tenis Se apuntó un buen tanto en el final de sus Galas del Lunes del verano de hace sesenta años. Terminó con la pareja francesa más popular del momento, Johnny Hallyday y, una semana después, Sylvie Vartan

Como escribieron en DV el 28 de agosto de 1965 para anunciar su concierto en el Tenis, segundo que daba en territorio español, «la expectación despertada en nuestra ciudad por escuchar al más famoso cantante de esta hora es extraordinaria. Una leyenda rodea el nombre de este artista, cuyas actuaciones se cuentan por éxitos».

Lean qué comparación más sesentera hacían... «Viene a ser Hallyday algo similar a 'El Cordobés' del cante. Sus partidarios se cuentan por millares. Él ha levantado a los 'chansonniers', que desde que Chevalier dejó el cetro no tenía un nombre indiscutible. Y este hombre, Hallyday, estará en San Sebastián el lunes, para dar un mayor relumbre y brillo a la gala del Tenis».

Actuó Johnny Hallyday en San Sebastián el lunes 30 de agosto de 1965. DV no publicó al día siguiente crítica de su concierto, pero sí una entrevista, en la que le preguntaron...

«– ¿Ha venido su mujer?

– Silvie Vartan se encuentra en San Sebastián, pero como está vestida con ropa deportiva, no ha podido asistir».

Dos turistas recién casados

O sea, que la Vartan no entró en el Tenis después de pasear con su marido por San Sebastián...

«Por la tarde, Johny y Silvie (la grafía de los nombres era inexacta en 1965) cenaron en la terraza del Guria. Dos turistas jóvenes recién casados».

Ella tendría su momento, en el mismo escenario del Tenis, una semana más tarde. «Y ahora, Sylvie Vartan», titularon en la última página del 1 de septiembre una fotonoticia en la que, además de recordar la «extraordinaria actuación» de Hallyday, daban la noticia bomba, la próxima presentación de ella, de Sylvie Vartan, «como finísimo y delicado broche» de las Galas del Lunes del Real Club de Tenis.