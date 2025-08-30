Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Johnny Hallyday, joven y alegre en el Club de Tenis en 1965. PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1965 | La esposa de 'el Cordobés' de la música francesa

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Lleno. Y Johnny Hallyday en el centro de la pista con el micrófono en la mano. Chaqueta gris clara con rayas oscuras. Corbata negra. Rubio. ... Alto. Simpático. Sonriente». (DV, 31 de agosto de 1965).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1965 | La esposa de 'el Cordobés' de la música francesa

1965 | La esposa de &#039;el Cordobés&#039; de la música francesa