1960 | Una zona verde en lugar del Hospital Manteo

Inaugurado en enero de 1887, el Hospital Civil San Antonio Abad u Hospital Manteo fue el centro sanitario de referencia durante décadas. Sin embargo, la ... apertura, ya en el verano de 1960, del Hospital Provincial en el Alto de Amara, marcó el fin de su trayectoria.

En octubre de 1960 teníamos cerrado el Hospital Civil San Antonio Abad, cuyos pabellones interconectados se extendían por la ladera de Manteo sobre la avenida de Navarra, incluida la zona en que el Basque Culinary Center culmina en la actualidad el voluminoso GOe.

Hace 65 años, el alcalde Vega de Seoane había autorizado el derribo del hospital y en la calle se hablaba de cuál sería el mejor destino para su parcela. En DV encuestaron a distintos donostiarras el 14 y 15 de octubre para tantear cuáles eran las opciones preferidas.

El «arquitecto y compositor» César Fuentecilla se inclinaba «abiertamente por la zona verde». Proponía «rebajar el monte, allanarlo en la mayor parte posible y hacer de aquel lugar un parque tranquilo y bien trazado». Parecido pensaba el director del museo San Telmo, Gonzalo Manso de Zúñiga: «Voto por la zona verde. Existe allí la Casa de Oquendo, que reclama espacio abierto, una zona que tenga por fondo el histórico edificio, con sus vías de acceso, que ahora no se ven».

1960 < /style > El Hospital Civil San Antonio Abad iba a ser derribado y se planteó el mejor destino para su parcela en Manteo, que incluía el área donde va a abrirse el GOe. En 1960, muchos consultados preferían que allí hubiera una zona verde

Igualmente el comerciante Dionisio Villar consideraba «muy prudente dedicar el solar a zona verde, por el momento». El proyectista Juan Aldazábal pedía «construir un parque acorde con la estructura del terreno». «Comprendo que mi opinión es romántica y poco productiva, pero el disponer de zonas verdes en todas las ciudades del mundo es un síntoma magnífico, una nota de gran criterio urbanístico, y de indudable carácter previsor».

Ciudad Jardín

El entonces presidente de Gaztelubide, Ignacio Baroja, prefería vegetación con viviendas: «Mi opinión es la de que debe crearse una Ciudad Jardín, con sus chalets y parte de zona verde». También quería una combinación Fernando Garijo, al frente de Acción Católica: «Creo que se debe compaginar dicha zona verde con algo educacional», como el traslado de las escuelas de Viteri o la creación de un centro nocturno de Formación Profesional.

Algunos consultados planteaban aprovechar el solar para aprobar asignaturas pendientes de la ciudad, como la creación de la estación de autobuses, un polideportivo o Palacio de los Deportes, una piscina «moderna y reglamentaria» o una guardería. José Luis Munoa, de la Asociación Artística de Guipúzcoa, consideraba mejor levantar casas, «sin patios, altas y que supongan un aprovechamiento del terreno, rodeadas de jardines».

En 1960 venció la idea de la zona verde. Nadie planteó crear «un espacio de convergencia que fusione la pasión por la gastronomía con el talento, la investigación, la innovación y el emprendimiento».