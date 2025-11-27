1960 | ¿Un 'pueblo vasco' para la zona de Manteo?

Hace algo más de un mes recordamos en esta sección el dilema con que se encontró nuestra ciudad en 1960. El Hospital Civil San Antonio ... Abad, también conocido como Hospital de Manteo, había cerrado sus puertas en favor del Hospital Provincial. Pero no estaba claro qué hacer con la parcela que dejaba libre en la avenida de Navarra, cerca de donde ahora se halla el GOe del Basque Culinary Center, ese controvertido edificio inaugurado meses antes de empezar a funcionar.

Nos referimos entonces a la encuesta que realizó DV el 14 y 15 de octubre de 1960 buscando ideas sobre el mejor destino de la parcela. Varios propusieron crear una zona verde, opción que finalmente se adoptaría, mientras que otros apostaban por combinar un parque con viviendas, tipo ciudad jardín, instalar algún equipamiento educacional, o bien aprovechar el solar para asignaturas pendientes de la ciudad, como la estación de autobuses o un polideportivo.

1960 < /style > El hospital de la avenida de Navarra estaba cerrado. Entre las ideas planteadas para su parcela, una soñó con levantar un 'pueblo vasco' al estilo del pueblo español de Barcelona, con reproducciones de casas típicas junto a la casa de Okendo

En noviembre de hace 65 años aún no se había tomado ninguna decisión cuando un arquitecto, Enrique Colás Hontán, presentó ante el Ayuntamiento donostiarra «un proyecto de excepcional interés para San Sebastián», más ambicioso y que afectaba a una zona más amplia, pues incluía la zona en que estaba previsto derribar el matadero de Cemoriya, Sagüés y la playa de Gros.

En DV informaron de la propuesta el 27-XI-1960, con planos y dibujos que dibujaban una zona muy distinta a la de entonces y a la de ahora.

Detrás del Corazón de María, en la parcela del matadero y una casa conjunta, se levantaría un hotel, que en palabras de Colás «no sería de lujo, sino un hotel de primera, propio para el turista de tipo medio», y con salas de fiestas en su planta baja.

Piscinas saladas

Junto a él, adentrándose en Sagüés, el proyecto preveía crear dos piscinas de agua salada. Explicaba el arquitecto que «la playa de Gros es peligrosa, por lo que se disponen dos piscinas con agua de mar corriente y comunicación directa por debajo».

Otro elemento singular del proyecto era la creación, ya en la avenida de Navarra, en la zona del desaparecido hospital y ahora del GOe, de un 'pueblo vasco', al estilo del 'pueblo español' de Barcelona.

Según escribían en 1960, «la Casa de Oquendo quedaría revalorizada, pues ante ella se abriría una plaza que estaría formada por reproducciones de casas típicas de la provincia, agrupadas en un conjunto de arte con interés turístico. Donde está actualmente el Hospital se construiría un pueblo vasco, parecido al Pueblo Español de Barcelona, una pequeña ermita dedicada a San Sebastián y un campo para romerías típicas».

En el 'pueblo vasco' habría establecimientos de artesanía y residencias temporales para artistas, según este ambicioso proyecto que sería descartado.