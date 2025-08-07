1960 | En contra de que las mujeres lleven pantalones

Nuestra historia está llena de cambios que en su momento fueron recibidos de uñas y que, con el paso del tiempo, cambiaron el rechazo por ... la aceptación general. Por ejemplo, el pelo largo en los hombres (había que leer las diatribas contra los melenudos, calificados de trogloditas). O, por ejemplo, los pantalones en las mujeres.

A gran parte de la sociedad le costó que ellas cubrieran sus piernas con cómodos pantalones, lo que entendían como la pérdida de una feminidad que asociaban estéticamente a los vestidos y faldas de siempre.

En aquel contexto, encontramos en la sección 'Sirimiri' de EL DIARIO VASCO, exactamente el 7 de agosto de 1960, un comentario despectivo al respecto...

«La moda de salir a la calle con pantalones las mujeres –en casa los han llevado desde Eva siempre– se va generalizando alarmantemente», constataban. Lo que, al parecer, les alarmaba es que los pantalones ya no fuesen cosa de jovencitas sino también de mujeres hechas y derechas...

«Porque si en las jóvenes y no tan jóvenes, de nuca sin adiposidades, resulta gracioso, e incluso les favorece a veces, a las 'veteranas' bien metidas en carnes, rechonchas y bajitas, les sienta como un tiro».

O sea, que al machismo podíamos sumar la gordofobia y el edadismo, que diríamos en el siglo XXI. Pero en aquel contexto de hace 65 años el comentario entraba dentro de la normalidad reinante. Aun así, se hacía cruel el remate de aquel texto del 7-VIII-1960. Empalmaban lo de que a las «metidas en carnes» les sentaban los pantalones «como un tiro» con que...

«Aunque no se lo crean y vayan tan satisfechas, como una que pasó ante nosotros, con más años que un loro, más kilos que años, sonriendo triunfadora la pobrecilla. ¡Las risas que 'hisimos' cuantos la vimos!».

Dejamos a aquellas mujeres haciendo su pequeña revolución pantalonil frente a quienes les miraban mal y cambiamos de tema, fijándonos en otro asunto sobre el que 'Sirimiri' había lanzado una voz de alarma la víspera: las máquinas limpiadoras de la playa dejaban «trozos de cristales y restos de objetos cortantes» en la arena...

Raspazos y heridas

«Es que en cuanto tenemos un buen día de playa, no faltan quienes llevan la comida y dejan latas y botellas bajo la arena y las mareas las sacan. Más que culpa del sistema de limpieza es... de educación ciudadana, pues no es cuestión de que el 'auto barredera' esté circulando por la playa sin descanso».