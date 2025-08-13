Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La feria del Chofre ofreció seis corridas. PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1960 | La belleza del espectáculo de luz y Orfeón

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Diviértase usted en Semana Grande», titulaba DV en su última página el 13 de agosto de 1960. Parecía sugerir cierta idea de «mónteselo usted mismo» ... con los ingredientes de una programación que, aunque entonces pareciese amplia («este año, como siempre, el programa es abundante», escribían), resultaba limitada, especialmente si no se quería gastar dinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  2. 2 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  10. 10

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1960 | La belleza del espectáculo de luz y Orfeón

1960 | La belleza del espectáculo de luz y Orfeón