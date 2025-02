1950 | San Sebastián, a primera hora de la mañana

Viajamos hoy al San Sebastián de hace 75 años pero no a cualquier momento del día sino a primera hora de la mañana. Nos basamos ... en referencias que aparecieron el 26 de febrero de 1950 en la sección 'Saski-naski' de EL DIARIO VASCO. Entonces, en esas primeras horas del día, se escuchaban por la ciudad bocinazos...

«A primera hora por la mañana, cuando las niñas tienen que ir al colegio, hay un coche que va recogiendo a las escolares por las diversas casas de la ciudad», contaban.

No tenemos detalles, pero imaginamos que no se trataba de un gran autobús sino de un vehículo para un reducido grupo de niñas, que no esperaban en paradas sino en sus casas: «Para el conductor es más fácil tocar el cláxon que llamar al timbre de la vivienda. Pero, para dejarse oír, lleva una verdadera sirena que va tocando desde lejos, convirtiendo su recorrido en una estruendosa diana que acaba con el sueño de quien no se haya levantado todavía».

Aunque la posibilidad, más civilizada, de que el chófer se bajara y llamara al timbre de la casa de cada niña nos traslade a otros ritmos, tampoco debía de ser agradable aquella «estruendosa diana», que en el diario confiaban desapareciera: «Creemos que la razón de esta queja bastará para acabar con esa mala costumbre».

'Canófilos' y 'canófobos'

Seguimos en el apartado 'Saski-naski' de 75 años atrás. Y seguimos en la Donostia de 1950 a primera hora de la mañana. Entonces, mientras las niñas y niños iban a la escuela, se veía a los perros vagabundos rebuscar entre las basuras. El tema había sido largo motivo de debate entre los 'canófilos' y los 'canófobos'...

«Cuando algunas veces hemos pedido medidas contra el abandono en que se deja a los perros, y también el cuidado con que se les saca para que hagan en la acera lo que no deben hacer, ha habido algunos 'canófilos' que protestan en defensa del perro, y no es que seamos nosotros 'canófobos'. La prueba está en lo bien educado que tengo a 'Copy'», personalizaba Txibirisko, el autor de la columna 'Saski-naski'.

«Pero, ¿quieren decirme si no se debe cortar ese espectáculo frecuente por las mañanas, en que los perros vagabundo buscan en los cajones de la basura? Esos perros suelen ser los más peligrosos, pues van sin bozal y muchos son vagabundos. En ese momento el lacero tiene la misión de una buena caza. Y aunque no le traiga cuenta cogerlos porque los dueños no van a reclamar y pagar la multa, su obligación es apresarlos».

En 1950, a primerísima hora, también había quien acudía a ejercicios espirituales...

«En los Padres Capuchinos: Mañana lunes, y en la capilla de la Juventud Antoniana, se dará principio a los Santos Ejercicios para los jóvenes, dirigidos por el R. P. Gregorio de Abárzuza. El acto de la mañana será a las seis y media, y el de la tarde, a las cuatro».