1950 | Franco entró bajo palio en Santa María

El dato lo calculó el maestro Javier Sada: entre 1946 y 1964, Francisco Franco acudió a la Salve del 14 de agosto en la basílica ... de Santa María en 16 ocasiones.

En 1950 lo hizo por cuarta vez. El dictador llevaba en el palacio de Aiete donostiarra desde el 31 de julio, desplegando una actividad que en años posteriores se relajaría. El 2 de agosto fue de incógnito al teatro del Gran Kursaal; el 3, a unas pruebas en la Hípica de Loiola; el 10 presidió en Aiete uno de aquellos Consejos de Ministros; el 12 fue, no de incógnito, a una función teatral de gala en el Victoria Eugenia; el 13 acudió a la plaza de toros del Chofre, donde en compañía de su esposa Carmen Polo y los marqueses de Villaverde presenció la primera corrida de abono, con broncas a Luis Miguel Dominguín y cogida a Martorell.

Y el 14 de agosto de 1950, «S. E. el Jefe del Estado asistió ayer a la tradicional Salve en Santa María». Así lo destacaban en la primera página de DV el 15-VIII-1950, sobre dos subtítulos: «El público aclamó al Generalísimo y a su esposa». «También acudieron al acto religioso los ministros de Justicia, Asuntos Exteriores, Educación Nacional y Gobernación».

Franco entró en la basílica bajo un palio que portaban concejales

En aquella época, el íntimo acto religioso musical se había convertido en uno casi de exaltación al régimen franquista. Como leemos en 1950, «la calle Mayor, engalanados sus balcones con los colores de la bandera nacional, ofrecía un aspecto brillante. La muchedumbre se estacionó en ambas aceras y en las inmediaciones del templo, esperando la llegada de Su Excelencia el Jefe del Estado».

«A las ocho y cuarto en punto de la tarde, llegó S. E. el jefe del Estado con su esposa, doña Carmen Polo de Franco, acompañados del jefe de la Casa Civil, marqués de Huetor de Santillán; jefe de la Casa Militar, teniente general Martín Alonso; segundo jefe de la Casa Civil e intendente señor Fuertes de Villavicencio, ayudantes de servicio y otras personalidades».

«Aplausos y vítores»

La imagen que muchos tienen de Franco bajo palio se dio en el atrio de Santa María, desde donde «penetró en el templo bajo palio llevado por concejales del Ayuntamiento donostiarra y pasando a ocupar un trono colocado al lado del Evangelio, mientras el Nuncio de S. S. y el Arzobispo de Valencia ocupaban el otro lado de la Epístola. Los ministros se situaron en reclinatorios al pie del presbiterio, presentando el templo un aspecto brillante, totalmente ocupado de público».

Con tal disposición se celebró la Salve de 1950, oficiada por el obispo de Orihuela y cantada por el Orfeón Donostiarra, dirigido por Gorostidi.