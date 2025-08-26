1950 | Comienza una septembrina Quincena Musical

Vivimos ahora los últimos días de la 86 Quincena Musical donostiarra. Hace 75 años, sin embargo, a estas alturas del año se celebraba su apertura.

La XI Gran Quincena Musical, como la llamaban entonces, se desarrolló entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre. No era algo raro, que durante décadas nuestro festival de música clásica se situaba en el tramo final del verano donostiarra. Por ejemplo, en 1949 empezó el 3 de septiembre y en 1951, el día 5 de igual mes.

Acostumbrados al posterior adelanto en el calendario, hoy nos llama la atención, pero entonces no, leer la siguiente cabecera en la edición de DV del 26-VII-1950: «Brillante inauguración de la Quincena Musical. Gran éxito de 'Don Pasquale'».

Sería brillante, pero flojeó algo el público en aquel arranque de edición. Comenzaba aquella crítica defendiendo las óperas de cámara, esto es, sin la orquesta al completo, con limitados elementos y solistas y cierto aire ligero, algo que aún no triunfaba en una Donostia acostumbrada a las óperas de gran formato...

«Los aficionados a la ópera de Cámara se han perdido ayer una gran representación. Gusta, por lo que vemos, las cosas grandes, se cante o no. En cambio, no se presta el concurso a aquellas manifestaciones que por su género ofrecen la particularidad de la novedad, aunque lleven sobre sus espaldas el peso de los años. Es de lamentar que en San Sebastián califiquemos de novedad este maravilloso género musical que no tiene pérdida. Todo es música, melodía, gracia y amenidad, para lo que indudablemente se requiere no sólo de un dominio escénico preciso, sino conocer muy bien el papel, ambientarlo, decirlo y encajar en ese ritmo flexible, ágil y justo que desde el primer momento imprimió a la batuta el gran maestro Perlea, en colaboración con la Orquesta del Conservatorio».

Por aquel entonces, la Quincena Musical mantenía la tradición de las óperas italianas, con participantes de aquel país, pero combinados con algunos españoles y la Orquesta del Conservatorio Municipal de Música donostiarra.

La crítica que publicó DV 75 años atrás destacaba de la versión del 'Don Pasquale' de Donizetti al bajo Ferdinando Corena, «gran artista, dominando el papel y llenando la escena», la soprano Tatiana Menotti, «delicada en todos sus matices» y el tenor catalán Juan Oncina, «de grandes cualidades».

El mismo elenco ofrecería en aquella Quincena del 50 'L'elisir d'amore', el 1 de septiembre, un peculiar 'grandes éxitos operísticos' que sumaba el tercer acto de 'Don Pasquale', el segundo de 'L'elisir d'amore' y, completa, 'El secreto de Susana', ópera en un acto de Wolf-Ferrari.

La Orquesta Nacional de España, dirigida por Ataulfo Argenta e Igor Markevitch, los Ballets de París, los bailaores Rosario y Antonio, y la soprano Hilde Konetzny fueron otros nombres propios de aquella Quincena Musical número 11.