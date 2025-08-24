Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carson arrastrando un tranvía con la mandíbula. Kutxateka
La calle de la memoria

1946 | Campeonato del mundo de fuerza

El polaco Joe Carson y el vasco Javier Echaniz se enfrentaron para lograr el título mundial de «fuerza bruta»

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:12

El mes de agosto del año 1946 seguía su curso, siempre atentos a las noticias que se generaban en una ciudad en la que, veraneando ... todo el Gobierno en ella, era foco de atención. No extrañaron las palabras de Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional, cuando dijo que San Sebastián era «un maravilloso conjunto donde se armonizaban las bellezas naturales con la excelente y cuidada vida municipal, que la han convertido en la primera ciudad de veraneo del mundo».

