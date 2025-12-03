Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carson, tirando de un tranvía con la mandíbula en febrero de 1946. KUTXATEKA
1945 | «El hombre más fuerte del mundo», en Gros

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

No sabemos demasiado acerca de Joe Carson, un hombre tal vez estadounidense, de Arizona, puede que con ascendencia polaca, que recorrió el planeta entre multitudes ... en los años 40 y 50 presentándose como «el hombre más fuerte del mundo».

