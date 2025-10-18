Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las futbolistas belgas, en Atocha hace cien años. RICARDO MARTÍN / PHOTO CARTE

La calle de la memoria

1925 | Fútbol femenino hace un siglo en Atocha

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Campo de Atocha. Mañana, lunes a las tres y media. Gran Match de Foot-Ball Femenino» ('El Pueblo Vasco', 18 de octubre de 1925).

El ... fútbol femenino, antes de estar tan en auge como ahora, fue asomándose poquito a poco a nuestra realidad, a lo largo de las décadas. Hace un siglo, se anunciaba un partido de fútbol (o 'foot-ball', como escribían entonces) femenino en San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

