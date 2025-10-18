1925 | Fútbol femenino hace un siglo en Atocha

Campo de Atocha. Mañana, lunes a las tres y media. Gran Match de Foot-Ball Femenino» ('El Pueblo Vasco', 18 de octubre de 1925).

El ... fútbol femenino, antes de estar tan en auge como ahora, fue asomándose poquito a poco a nuestra realidad, a lo largo de las décadas. Hace un siglo, se anunciaba un partido de fútbol (o 'foot-ball', como escribían entonces) femenino en San Sebastián.

Entonces, el mero hecho de ver a chicas con ropa deportiva y chutando un balón llamaba la atención. De ahí que muchos donostiarras se acercasen a Atocha para seguir el partido de exhibición montado entre dos equipos femeninos belgas. En la edición de 'El Pueblo Vasco' del 20-X-1925 escribían al respecto...

1925 < /style > Muchos donostiarras acudieron al campo de Atocha con curiosidad para ver algo infrecuente, chicas jugando a fútbol. Se trataba de un partido de exhibición entre dos equipos femeninos belgas. «Llamó la atención su vigor físico, su resistencia»

«Ayer asistimos en el campo de Atocha a la anunciada exhibición de 'foot-ball' femenino, a cargo de los equipos Atalante Brussels Club (campeón de Bélgica) y Brussels Fémina Club».

«La novedad del espectáculo atrajo al campo de la Real Sociedad un público bastante numeroso. Y a fuer de sinceros, diremos que la presentación de las futbolistas belgas produjo la mejor impresión en los espectadores. Más que su ciencia del juego, de la que no están exentas en general, llamó la atención su vigor físico, su resistencia, sus cualidades atléticas».

Se desconfiaba en la resistencia de las futbolistas, que jugaban tiempos más cortos, de media hora, que los varones...

«Dos tiempos de 30 minutos jugaron, y en ningún momento dieron signos de flaqueza; al contrario, su juego se caracterizó por la rapidez, por la codicia y por el entusiasmo que pusieron en la contienda».

Aplausos

El cronista de 'El Pueblo Vasco' analizaba a los dos equipos de chicas...

«Fijándonos en la calidad del juego que desarrollaron, nos pareció de mejor clase el del Atalante, que lucía 'maillot' morado a rayas. Su línea delantera, especialmente, dominaba el pase con bastante perfección, destacándose la interior derecha por su empuje y gran conocimiento del juego».

«Las del Fémina (rojas) pusieron acaso mayor brío y mucha codicia; pero no vimos en ellas el dominio del balón de sus rivales, que vencieron por dos 'goals' (uno de 'penalty') a uno».

«En general, el juego de los dos equipo entretuvo; y no faltaron aplausos en diversas fases de la contienda».

El partido de Atocha formaba parte de una 'tourné' organizada por promotores belgas, a cambio de que el 30% de lo recaudado fuera para la Real, que lo donó a la Beneficencia.

Como un rasgo de caballerosidad, o de machismo si lo prefieren, señalaban hace un siglo que «Ubarrechena, el 'equipier' de la Real Sociedad, arbitró con mucha galantería. Le vimos titubear mucho antes de decidirse a imponer un castigo...».