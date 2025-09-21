1913 | Una Tamborrada de película

Ocurrió cuando San Sebastián tenía, el año 1913, 49.812 habitantes –frente a los 182.892 de la actualidad– cuando el 20 de enero desfilaban ... cuatro tamborradas, a diferencia de las 150 de nuestros días; cuando la ciudad apenas había llegado a la plaza del Centenario, y la gran mayoría de los actuales barrios ni siquiera figuraban como proyecto en los más progresistas planes generales. Datos que hoy pueden resultar banales, eran sucesos que desbordaban el quehacer diario, siendo considerados como acontecimientos que se vivían con interés en las tertulias del vecindario, ya fuera la llegada de un personaje ilustre, de una cantante, de una compañía de teatro, de nuevos medicamentos o de avances técnicos.

San Sebastián vive estos días, septiembre 2025, envuelto en lo que un cercano antaño llamaba 'celuloide'. Pero en nuestra ciudad, aquel lejano 1913, el cine ya ocupaba espacio en los periódicos locales, si bien el teatro mantenía prioridad sobre las, por los amantes del arte de Talía, criticadas salas de «figuras en movimiento».

Tal día como el de hoy, 21 de septiembre de 1913, mientras Pastora Imperio triunfaba en el Teatro Circo con 'La corte del Faraón', el Teatro Principal beneficiaba a la actriz señorita Pérez de Vargas, y el Teatro Victoria compaginaba cine y teatro, los salones Miramar y Novedades ofrecían sesiones de cinematógrafo cada dos horas, de la misma forma que lo hacia el Gran Café Oriental.

Por otra parte, un repaso a los archivos de la Filmoteca Vasca demuestra que San Sebastián ya estaba acostumbrada a verse reflejada en las pantallas, debido a los encargos que el Ayuntamiento hizo a la Casa Pathé Frères, Rocamora y otras, para que rodaran escenas de la Concha y el puerto (1910), fiestas populares (1911), jura de bandera (1908 y 1913), niñeras en la Alameda (1910), regatas reales (1908), tranvía circulando por las calles (1912), tamboril en la Unión Artesana (1910), etc.

Así las cosas, tal día como el de hoy… del año 1913, se celebró «una tamborrada de cine», anunciada como «la mayor nunca conocida», porque se trataba de la mayor posible, al participar todas las tamborradas que había, es decir: cuatro.

«En un alarde sin precedentes, tambores y barriles invadieron la ciudad» en la denominada 'Tamborrada del Centenario 1813-1913'. En la plaza de la Constitución se reunieron «la enorme cantidad de 250 'tamborristas'», vistiendo los uniformes que acababan de estrenar en la Retreta Histórica, celebrada una semana antes.

Salieron las cuatro a la misma hora desde sus respectivos locales sociales, siendo 'Donosti Zarra' la que tuvo que recorrer más trayecto, ya que desde el Antiguo desfiló por la Concha y Alderdi Eder.

La tamborrada del 'Sporti Clai', con sede en la calle Puyuelo (hoy Fermín Calbetón) entretuvo al personal por la Parte Vieja, visitando especialmente el barrio de la Jarana, en el muelle. 'Euskal Billera' comenzó su recorrido también en la calle Puyuelo, donde tenía su domicilio, y cruzando la Alameda llegó hasta la Avenida de la Libertad. La 'Unión Artesana' fue más lejos, pues desde la plaza Lasala llegó hasta el Buen Pastor, con el fin de hacer una parada frente al domicilio del alcalde, Marino Tabuyo.

Al atardecido se juntaron las cuatro en la plaza de la Constitución y, a las órdenes del Tambor Mayor, Pedro Lizarraga, interpretaron Marcha, Retreta, Tatiago e Iriyarena. Una tamborrada de película que «lejos de provocar incidentes grotescos, se celebró dentro del orden más perfecto, con gran marcialidad y disciplina».