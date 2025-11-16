Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuerpo de Zapadores Bomberos en el año 1910. Kutxateka
La calle de la Memoria

1910 | Los Bomberos buscan chófer

Comprado el automóvil bomba más moderno de la época, para manejarlo se necesitaba personal muy especializado

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:35

Comenta

Corría tal día como el de hoy del año 1910 cuando, habiendo adquirido una de las bombas automóviles más modernas del momento, el Ayuntamiento autorizó ... al Parque de Zapadores Bomberos contratar a «una persona técnica y autorizada que entienda perfectamente todo el mecanismo y conozca las diversas piezas que poseen esta clase de máquinas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  5. 5 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  6. 6

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1910 | Los Bomberos buscan chófer

1910 | Los Bomberos buscan chófer