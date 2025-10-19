Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trainera 'Invencibles' patroneada por Luis Carril. Kutxateka
La calle de la memoria

1892 | Recordando a Luis Carril

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:51

Comenta

Hoy, miércoles, 19 de octubre de 1892, amaneció bastante nublado, hubo lluvia las primeras horas de la mañana y el vecindario se preparaba para pasar ... un día más, dedicado a sus habituales quehaceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  4. 4

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1892 | Recordando a Luis Carril

1892 | Recordando a Luis Carril