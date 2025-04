Matías Prats revela cuál es, para él, uno de los mejores restaurantes del mundo: guipuzcoano y con estrellas Michelín

L. G. Lunes, 14 de abril 2025, 09:57 Comenta Compartir

Cada día, rostros muy conocidos de la televisión como Vicente Vallés, Sonsoles Ónega, Ana Rosa Quintana o Matías Prats entran en millones de hogares para informar de la actualidad. De todos ellos, Prats se mantiene como uno de los más queridos y respetados, gracias a su cercanía, su carisma y su trayectoria al frente de grandes coberturas informativas, como los atentados del 11 de septiembre.

Aunque su vida personal suele mantenerse en un discreto segundo plano, en una reciente retransmisión en directo, Matías Prats sorprendió a los espectadores al elogiar a uno de los restaurantes más reconocidos de la alta cocina mundial, calificándolo como «uno de los mejores del mundo».

El restaurante en cuestión es Mugaritz, el icónico proyecto gastronómico de Andoni Luis Aduriz, ubicado en Errenteria, en la provincia de Gipuzkoa. Desde 2006, Mugaritz ostenta dos estrellas Michelin y se ha consolidado como uno de los templos culinarios más innovadores de España y del mundo.

La experiencia «efímera» de Andoni Luis Aduriz

Andoni Luis Aduriz, célebre por su enfoque vanguardista que combina ciencia y cocina, ha llevado su propuesta más allá de lo convencional. De hecho, en una de sus creaciones más comentadas, elaboró en Madrid un cocido que reproducía la mimesis de un embrión humano de tres meses, demostrando su interés por explorar los límites de la gastronomía.

En la web oficial de Mugaritz, definen su experiencia como «efímera», caracterizada por la ausencia de pan, postres tradicionales, cubiertos o un orden habitual en los platos. «No nos mueve la provocación, sino el deseo de descubrir sabores, texturas e ideas que escapan de lo reconocible», explican.

Además de las estrellas Michelin, Mugaritz ha sido distinguido en repetidas ocasiones por la prestigiosa revista Restaurant, que elabora anualmente la lista de The World's 50 Best Restaurants. En esta exclusiva clasificación también han brillado otros exponentes españoles como el desaparecido El Bulli o El Celler de Can Roca.