Marzo se despedirá con un fin de semana revuelto y abril se estrenará con una mejoría

A. Iparraguirre Jueves, 27 de marzo 2025, 12:50

El mes de marzo se despedirá de Gipuzkoa con un fin de semana protagonizado por el cambio de hora y un tiempo revuelto en el ... que no cesarán las precipitaciones por culpa de la llegada de un frente frió el viernes por la noche, mientras que las temperaturas mínimas no superarán los 8ºC y las máximas bajarán de los 15 a los 12ºC el sábado, y no variarán el domingo. Desde Euskalmet se adelanta que la nota positiva es que abril arrancará el martes con una clara mejoría gracias a la entrada de viento sur y los termómetros podrían llegar a los 20-25ºC.

Por de pronto, la previsión para este viernes, después de un jueves gris y humedo, es que durante la mañana y primeras horas de la tarde se pueden registrar algunas lloviznas ocasionales, sobre todo en la costa. La nubosidad no será tan compacta y se pueden abrir algunos claros. Sin embargo, por la noche, la nubosidad aumentará en general y al final del día la lluvia se irá generalizando. Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días El sábado se espera una jornada con más precipitaciones, sobre todo por la mañana. Por la tarde la lluvia será más ocasiona. El viento soplará del noroeste, con rachas fuertes en el litoral. Las temperaturas máximas serán algo más bajas que el viernes, y la cota de nieve rondará los 1.300 metros. El domingo cesarán las precipitaciones, por lo que se podrá disfrutar mejor de la prolongación del ocio por la tarde gracias al cambio de hora. Sin embargo, habrá que abrigarse una vez más, ya que proseguirá el ambiente frío como consecuencia del viento norte. El lunes, último día del mes de marzo, se espera la entrada de algo de flujo del viento sur, lo que facilitará un aumento de las temperaturas. El martes por fin el sol se impondrá a las nubes y los termómetros pueden llegar a los 20-25ºC en puntos de Gipuzkoa, según las primeras previsiones de Euskalmet.

