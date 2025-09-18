Marisa Merino, nueva directora gerente de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, anterior Hospital Aita Menni

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi ha incorporado a la doctora Marisa Merino Hernández como nueva directora gerente de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, anterior Hospital Aita Menni. Durante los ... últimos años ha ejercido como directora gerente de las OSI de Tolosaldea y de Bidasoa.

La institución ha comunicado este juves el nombramiento a través de un comunicado en el que ha destacado que la doctora Marisa Merino Hernández cuenta con una amplia experiencia de trabajo en equipo con profesionales multidisciplinares, con los que ha abordado diferentes proyectos sanitarios y sociosanitarios.

Licenciada en Medicina y Cirugía y doctora Cum Laude por la Universidad de Navarra, atesora una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito sanitario público. Ha participado en proyectos pioneros en la mejora de la calidad asistencial, como el proyecto europeo CareWell sobre enfermos crónicos complejos, o el proyecto CRETA para el cribado automático de retinopatía diabética.

Destaca también su compromiso con la docencia y la formación de profesionales. Ha sido profesora en másteres, cursos y talleres sobre gestión sanitaria, salud digital y transformación organizativa, tanto a nivel nacional como internacional.

La doctora Marisa Merino Hernández es actualmente presidenta de la Fundación Signo, donde impulsa iniciativas de trabajo colaborativo en proyectos de gestión, innovación y eficiencia en los servicios sanitarios. Es también vicepresidenta de la Asociación de Salud Digital y miembro de la junta directiva en el País Vasco de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios (SEDISA).

La nueva directora gerente de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi ha destacado tras su nombramiento que «me sumo a un equipo de reconocido prestigio, con un largo recorrido en el sector y muy comprometido con su labor, que ha logrado ser un referente en la atención sanitaria y sociosanitaria de la región».

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi es una organización canónica sin ánimo de lucro que da continuidad a la labor asistencial iniciada por las Hermanas Hospitalarias en 1881 en Ciempozuelos (Madrid) y en 1898 en Gipuzkoa a través del anterior Hospital Aita Menni. Su misión es ofrecer una asistencia integral en las áreas de salud mental, neurorrehabilitación y daño cerebral, discapacidad intelectual y psicogeriatría. Con sede en Arrasate y una plantilla total de 1.250 profesionales, atiende más de 1.500 camas y plazas de hospitalización completa y parcial en 22 centros asistenciales propios o en gestión para las administraciones públicas vascas. Cada año atiende, asimismo, unas 40.000 consultas externas.