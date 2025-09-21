Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tiempo en Gipuzkoa

El mal tiempo seguirá los próximos días e invita a arrancar con el cambio de armario

Las temperaturas seguirán bajas y se esperan chubascos intensos en algunos puntos

A. I.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:11

La madrugada de este sábado ha sido fresca en Gipuzkoa, con temperaturas que no han llegado a los 14ºC. y con precipitaciones que han sido ... afortunadamente menos intensas de las previstas. El otoño entra oficialmente mañana y la inestabilidad seguirá presente en los próximos días como consecuencia de la entrada de un frente atlántico. Hoy el cielo estará cubierto durante todo el día y se esperarán chubascos que en algunos puntos pueden ser tormentosos. Las temperaturas seguirán bajas con las máximas de 16ºC tanto en el interior como en el litoral del territorio. Además, en las últimas horas del día serán las más frías. El viento del noroeste acentuará la sensación de frío por la tarde. Cada vez hay menos excusas para no arrancar con el cambio de armario, aunque se trata de un paso que da pereza y tristeza por el fin del verano. Adiós a las prendas ligeras, las bermudas y el bañador, y bienvenida al pantalón, la camisa de manga larga, el jersey y el chubasquero.

Espacios grises

