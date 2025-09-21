El mal tiempo seguirá los próximos días e invita a arrancar con el cambio de armario

A. I. Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:11 Comenta Compartir

La madrugada de este sábado ha sido fresca en Gipuzkoa, con temperaturas que no han llegado a los 14ºC. y con precipitaciones que han sido ... afortunadamente menos intensas de las previstas. El otoño entra oficialmente mañana y la inestabilidad seguirá presente en los próximos días como consecuencia de la entrada de un frente atlántico. Hoy el cielo estará cubierto durante todo el día y se esperarán chubascos que en algunos puntos pueden ser tormentosos. Las temperaturas seguirán bajas con las máximas de 16ºC tanto en el interior como en el litoral del territorio. Además, en las últimas horas del día serán las más frías. El viento del noroeste acentuará la sensación de frío por la tarde. Cada vez hay menos excusas para no arrancar con el cambio de armario, aunque se trata de un paso que da pereza y tristeza por el fin del verano. Adiós a las prendas ligeras, las bermudas y el bañador, y bienvenida al pantalón, la camisa de manga larga, el jersey y el chubasquero.

Según la previsión de Euskalmet, el lunes el tiempo seguirá por parecidos derroteros en la mitad norte. El cielo estará nublado y se producirán chubascos, más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa. En la mitad sur la lluvia será menos abundante que el día anterior y en el Valle del Ebro no precipitará apenas. Las temperaturas máximas no variarán mucho, mientras que las mínimas bajarán y serán algo frías en el interior. El viento soplará del oeste, predominando el noroeste por la tarde, y será especialmente intenso en el litoral durante la primera mitad del día. Las máximas en Gipuzkoa apenas subirán un grado. Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días El martes el viento pasará a soplar del norte-noreste y la lluvia irá a menos. El cielo estará algo más limpio que en jornadas anteriores, pero, aun así, todavía aparecerán nubes que dejarán algunos chubascos débiles, especialmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte. Temperaturas sin demasiados cambios, con una ligera tendencia al alza de las máximas debido a los ratos soleados que podamos tener.

