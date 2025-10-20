Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El buen tiempo de ayer dejará paso a un ambiente variable durante la semana. Lobo Altuna

Lluvia débil y ocasional para empezar una semana de inestabilidad

Los chubascos serán hoy más probables durante las primeras horas del día, dejando paso a amplios claros por la tarde

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:12

La semana arranca hoy con tiempo típicamente otoñal, sin los calores de la última semana y con lluvias débiles y ocasionales que se alternarán con ... amplios claros. Los chubascos serán más intensos durante la madrugada y las primeras horas del día y más probables en la franja costera, por lo que durante gran parte de la jornada no lloverá en la mayoría del territorio. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con máximas de unos 20 grados, aunque a última hora del día refrescará más que en jornadas precedentes, hasta los 13-14 grados en comarcas del interior, uno o dos grados más en los municipios costeros. El lunes será el preludio de una semana de inestabilidad en la que los chubascos pueden registrarse en cualquier momento, aunque no se espera mucha cantidad de precipitación y serán más las horas de cielos parcialmente despejados. Los chubascos podrán ser intensos en algunos puntos de la costa mañana por la mañana, pero durante el día las temperaturas volverán a subir un par de grados y se registrarán valores de 23-24 grados en toda Gipuzkoa.

