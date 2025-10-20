Lluvia débil y ocasional para empezar una semana de inestabilidad Los chubascos serán hoy más probables durante las primeras horas del día, dejando paso a amplios claros por la tarde

Gaizka Lasa San Sebastián Lunes, 20 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

La semana arranca hoy con tiempo típicamente otoñal, sin los calores de la última semana y con lluvias débiles y ocasionales que se alternarán con ... amplios claros. Los chubascos serán más intensos durante la madrugada y las primeras horas del día y más probables en la franja costera, por lo que durante gran parte de la jornada no lloverá en la mayoría del territorio. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con máximas de unos 20 grados, aunque a última hora del día refrescará más que en jornadas precedentes, hasta los 13-14 grados en comarcas del interior, uno o dos grados más en los municipios costeros. El lunes será el preludio de una semana de inestabilidad en la que los chubascos pueden registrarse en cualquier momento, aunque no se espera mucha cantidad de precipitación y serán más las horas de cielos parcialmente despejados. Los chubascos podrán ser intensos en algunos puntos de la costa mañana por la mañana, pero durante el día las temperaturas volverán a subir un par de grados y se registrarán valores de 23-24 grados en toda Gipuzkoa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión